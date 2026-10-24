Israel cần chuẩn bị cho kịch bản mất viện trợ quân sự Mỹ, nguy cơ trừng phạt kinh tế

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng nước này cần chuẩn bị cho khả năng Mỹ chấm dứt khoản viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ USD, đồng thời yêu cầu xây dựng các phương án ứng phó nguy cơ bị áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình chuyên về kinh doanh Channel 10 của Israel ngày 23/10, ông Netanyahu cho biết đã chỉ đạo chuẩn bị các phương án đối phó với khả năng Israel phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngân hàng, trong đó có việc nghiên cứu các công nghệ tài chính thay thế.

Ông Netanyahu nói: “Nếu các bạn nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục nhận được khoản viện trợ hàng chục tỷ USD của Mỹ dành cho ngân sách quốc phòng mà tôi đã hai lần đạt được, thì hãy chuẩn bị và làm quen với thực tế rằng điều đó sẽ không xảy ra, bởi nước Mỹ đã thay đổi”, ám chỉ đến sự phản đối ngày càng tăng tại Mỹ đối với viện trợ dành cho Israel trong bối cảnh các hành động quân sự của Israel tại Gaza và cách đối xử với người Palestine vấp phải nhiều chỉ trích. Ông nhấn mạnh. “Điều này đã kết thúc và sẽ chấm dứt. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Về nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhà lãnh đạo Israel cho rằng nước này cần phát triển những cơ chế kinh tế và tài chính thay thế để giảm thiểu tác động. Ông cho hay: “Cần hiểu rằng có thể sẽ có các biện pháp trừng phạt, trong đó có trừng phạt ngân hàng. Chúng ta cần chuẩn bị một nền kinh tế có khả năng ứng phó với những biện pháp đó”.

Khi được hỏi liệu công nghệ blockchain có thể trở thành giải pháp thay thế nhằm ứng phó các lệnh trừng phạt kinh tế hay không, ông Netanyahu trả lời khẳng định và cho biết đã yêu cầu xây dựng một kế hoạch liên quan.

Những phát biểu trên đã vấp phải phản ứng từ phe đối lập. Ông Yair Golan, lãnh đạo đảng Dân chủ, chỉ trích tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu trên mạng xã hội X, cho rằng nhà lãnh đạo Israel đang xa rời thực tế. Ông Golan lập luận rằng để ngăn chặn nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, Israel cần xử lý tình trạng mà ông gọi là “chủ nghĩa khủng bố của người Do Thái”, vốn làm tổn hại vị thế quốc tế của nước này, đồng thời duy trì các liên minh chiến lược và thay thế chính phủ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội Israel dự kiến diễn ra ngày 27/10, khi quan hệ với các đồng minh phương Tây và những hệ lụy tiềm tàng từ các biện pháp trừng phạt kinh tế đang là những vấn đề được quan tâm.

Theo thỏa thuận ký với Washington năm 2016, Israel được Mỹ cung cấp 38 tỷ USD viện trợ quân sự trong thời hạn 10 năm, dự kiến kết thúc vào năm 2028.

Trước đó, ông Netanyahu từng kêu gọi giảm sự phụ thuộc của Israel vào viện trợ quân sự Mỹ, đồng thời tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Thúy Hà