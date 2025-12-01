Iraq thông báo nối lại nhập khẩu khí đốt từ Iran

Ngày 30/11, chính quyền Iraq thông báo đã nối lại việc nhập khẩu khí đốt từ Iran sau thời gian tạm dừng để bảo trì đường ống, giúp khôi phục hoạt động tại các nhà máy điện chủ chốt trong bối cảnh nước này vẫn phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung từ Tehran để duy trì lưới điện quốc gia. Việc tái cấp khí diễn ra trong khi Baghdad tiếp tục chịu sức ép từ các biện pháp hạn chế của Mỹ và phải xoay xở với tình trạng thiếu điện kéo dài sau nhiều thập kỷ xung đột và quản trị yếu kém.

Iraq nối lại nhập khẩu khí đốt từ Iran. Ảnh: Kurdistan24

Cụ thể Iraq đã nối lại việc nhập khẩu khí thiên nhiên từ Iran với mức 5 triệu m3/ngày, sau một thời gian tạm ngừng do công tác bảo trì đường ống dẫn khí.

Người phát ngôn Bộ Điện lực Iraq, ông Ahmed Musa, cho biết việc khôi phục nguồn cung cấp khí đốt sẽ giúp các nhà máy điện Besmaya và Mansouriya của nước này hoạt động trở lại sau thời gian gián đoạn.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Iran đình chỉ xuất khẩu khí đốt sang Iraq trong vòng 1 tuần để thực hiện bảo trì các đường ống dẫn khí. Dù sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú, Iraq vẫn phụ thuộc vào khí đốt của Iran để cung cấp năng lượng cho lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, việc cung cấp khí đốt thường xuyên bị gián đoạn bởi các sự cố kỹ thuật, công tác bảo trì hoặc tranh chấp về khoản nợ chưa thanh toán. Điều này đã dẫn đến nhiều đợt cắt điện nghiêm trọng trên diện rộng.

Kể từ năm 2018, Mỹ đã nhiều lần cấp miễn trừ các lệnh trừng phạt, cho phép Iraq tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Iran. Tuy nhiên, tháng Ba vừa qua, Washington đã siết chặt các biện pháp trừng phạt, loại bỏ miễn trừ cho phép Baghdad nhập khẩu điện trực tiếp từ Tehran, trong khi vẫn duy trì miễn trừ đối với khí đốt.

Nhằm thực hiện chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Tehran, Mỹ mới đây đã thông báo việc chấm dứt miễn trừ trừng phạt Iraq mua điện từ Iran khiến Iraq gặp khó khăn trong nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng. Bộ Điện lực Iraq cho rằng, quyết định của Washington sẽ khiến nguồn cung điện của Iraq giảm hơn 30%. Cũng theo Bộ này, nguồn cung khí đốt từ Iran cho các nhà máy điện ở Baghdad và khu vực trung tâm Euphrates đã bị ngừng trong thời gian qua, trong khi nguồn cung cấp cho các nhà máy điện ở phía nam không ổn định.

Lê Hà

Nguồn: Xinhua