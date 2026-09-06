Iraq tăng xuất khẩu dầu, tìm tuyến đường thay thế eo biển Hormuz

Ngày 5/9, Iraq đã nâng công suất xuất khẩu dầu thô lên hơn 3 triệu thùng/ngày và đặt mục tiêu tăng lên 5 triệu thùng/ngày thông qua việc phát triển các tuyến đường xuất khẩu mới, nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed Khudair. Ảnh: AA.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed Khudair cho biết, xuất khẩu dầu thô của nước này đã đạt khoảng 3 triệu thùng/ngày kể từ đầu tháng 9. Theo ông, Iraq đặt mục tiêu nâng công suất xuất khẩu lên 5 triệu thùng/ngày sau khi hoàn thành các tuyến đường ống chiến lược kết nối các mỏ dầu với khu vực Fishkhabur ở miền Bắc và cảng Banias trên bờ Địa Trung Hải của Syria.

Baghdad đang thúc đẩy hai dự án đường ống gồm tuyến Basra-Haditha-Fishkhabur và tuyến Haditha-Banias. Tuyến phía Bắc sẽ kết nối các mỏ dầu ở miền Nam Iraq với Fishkhabur, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó tạo điều kiện tiếp cận hệ thống đường ống Kirkuk-Ceyhan và cảng Ceyhan trên Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, tuyến phía Tây dự kiến nối Haditha với cảng Banias của Syria, mở thêm một cửa ngõ để Iraq đưa dầu ra Địa Trung Hải và có khả năng khôi phục tuyến vận chuyển dầu giữa hai nước.

Iraq hiện có khoảng 145 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh. Ảnh: AFP.

Chính phủ Iraq cho biết các dự án nhằm đa dạng hóa tuyến xuất khẩu, đồng thời tăng khả năng duy trì hoạt động xuất khẩu dầu trong trường hợp các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Iraq hiện có khoảng 145 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh. Sản lượng dầu của nước này từng giảm mạnh xuống khoảng 1,3 triệu thùng/ngày trong thời gian đầu cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran, so với khoảng 3,3 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bùng phát, trước khi phục hồi trong tháng 7 và tháng 8.

Việc Iraq đẩy mạnh xây dựng các tuyến xuất khẩu thay thế diễn ra trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn kéo dài do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.