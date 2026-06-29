Iraq gây chú ý trước chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng nước này

Iraq vừa triển khai chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn chưa từng có trong nhiều năm, bắt giữ 47 quan chức, trong đó có nhiều chính trị gia, nghị sĩ và quan chức cấp cao, chỉ ít ngày trước chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ali al-Zaidi. Động thái được xem là phép thử đối với cam kết cải cách của chính phủ mới, đồng thời phát đi thông điệp mạnh mẽ tới Washington về quyết tâm làm trong sạch bộ máy nhà nước.

Lực lượng an ninh Iraq đang đứng gác và kiểm tra các phương tiện đi vào Khu vực Xanh ở Baghdad. Ảnh: Thearabweekly.

Chiến dịch được triển khai rạng sáng 28/6 tại Khu vực Xanh (Green Zone) ở thủ đô Baghdad – trung tâm quyền lực của Iraq, nơi đặt trụ sở Quốc hội, các cơ quan chính phủ, đại sứ quán nước ngoài và nơi ở của nhiều chính trị gia cấp cao.

Lực lượng Chống khủng bố (CTS) tinh nhuệ, với sự hỗ trợ của xe bọc thép và các phương tiện quân sự, đã đồng loạt thực hiện các lệnh bắt giữ theo quyết định của tòa án đối với những người bị nghi liên quan đến tham nhũng tài chính, lạm dụng chức vụ và sử dụng trái phép công quỹ.

Theo các nguồn tin, trong số 47 người bị bắt có nhiều nghị sĩ đương nhiệm, cựu nghị sĩ cùng quan chức cấp cao của chính phủ. Một số nghi phạm được cho là đã bỏ trốn trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, buộc nhà chức trách phải mở rộng chiến dịch truy bắt.

Kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Ali al-Zaidi đã cam kết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, yêu cầu kiểm toán các hợp đồng lớn của nhà nước, tăng cường vai trò của Ủy ban Liêm chính và thành lập các nhóm điều tra chuyên trách.

Thời điểm diễn ra chiến dịch mang nhiều ý nghĩa khi chỉ còn ít ngày nữa ông Ali al-Zaidi sẽ có chuyến thăm Mỹ. Trong nhiều năm qua, Washington luôn coi cải cách thể chế, minh bạch tài chính và chống tham nhũng là những nội dung trọng tâm trong quan hệ với Baghdad.

Vì vậy, việc mạnh tay xử lý hàng chục quan chức cấp cao không chỉ nhằm giải quyết một trong những vấn nạn lớn nhất của Iraq mà còn được xem là thông điệp chính trị gửi tới Mỹ và các đối tác quốc tế rằng chính phủ mới sẵn sàng thúc đẩy cải cách và nâng cao hiệu quả quản trị.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi, trong phát biểu sau khi nhậm chức vào ngày 16 tháng 5 năm 2026, đã hứa sẽ mạnh tay trấn áp tham nhũng. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận Iraq. Nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tham nhũng vốn kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, không ít ý kiến vẫn giữ thái độ thận trọng, cho rằng hiệu quả của chiến dịch chỉ có thể được đánh giá nếu các cuộc điều tra dẫn tới truy tố và xét xử những nhân vật có ảnh hưởng, thay vì dừng lại ở các vụ bắt giữ mang tính biểu tượng.

Trong quá khứ, nhiều chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn tại Iraq từng gây chú ý nhưng cuối cùng không tạo được chuyển biến đáng kể do vấp phải sức ép từ các nhóm lợi ích và sự chia rẽ trong hệ thống chính trị.

Nhật Lệ

Nguồn: Oman Observer, The Arab Weekly, Reuters, AP.