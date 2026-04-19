Iran triệt phá mạng lưới gián điệp liên quan Mỹ, Israel và Anh

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vừa tiến hành một chiến dịch an ninh quy mô lớn, triệt phá nhiều “mạng lưới ngầm” mà Tehran cho là có liên hệ với Mỹ, Israel và Anh, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Theo thông báo của IRGC, các hoạt động truy quét được triển khai tại ba tỉnh chiến lược gồm Đông Azerbaijan, Kerman và Mazandaran. Giới chức Iran cáo buộc tồn tại một mạng lưới phối hợp thực hiện các hoạt động gián điệp, phá hoại và kích động biểu tình trên đường phố, nhằm chuẩn bị cho khả năng leo thang quân sự trong thời gian tới.

Tại tỉnh Mazandaran, lực lượng an ninh đã bắt giữ 7 đối tượng bị cho là có liên hệ với các nhóm theo chủ nghĩa quân chủ, với cáo buộc chuyển giao tọa độ nhạy cảm và lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công. Trong khi đó, tổng cộng 69 người khác bị bắt vì nghi có liên hệ với Israel. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ một số vũ khí và thiết bị liên lạc.

Ở tỉnh Kerman, IRGC cho biết đã khống chế 51 cá nhân mà họ mô tả là các nhân tố chủ chốt, bao gồm các nhóm gián điệp cùng những đối tượng bị cáo buộc có liên hệ với các tổ chức truyền thông đối lập.

Chiến dịch mới nhất diễn ra không lâu sau khi Iran thông báo bắt giữ thêm 235 người tại thủ đô Tehran, cũng với cáo buộc liên quan đến các mạng lưới do Mỹ và Israel hậu thuẫn.

Iran bắt giữ thủ lĩnh nhóm khủng bố ly khai bị cáo buộc liên hệ với Israel. Ảnh: Press TV

Giới chức Iran mô tả đây là một phần của “cuộc chiến trong bóng tối” ngày càng gia tăng, trong đó các mặt trận không chỉ giới hạn ở biên giới hay các tuyến hàng hải chiến lược, mà còn lan rộng vào bên trong các thành phố, khu dân cư và cả không gian mạng.

Hiện các bên liên quan như Washington, Tel Aviv hay London chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với những cáo buộc mới nhất từ phía Tehran.

Giới quan sát cho rằng việc Iran gia tăng các chiến dịch an ninh nội địa phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ bất ổn từ bên trong, đồng thời cho thấy cạnh tranh địa chính trị trong khu vực đang chuyển sang các hình thức đối đầu tinh vi hơn, bao gồm gián điệp, chiến tranh thông tin và các hoạt động bí mật.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion