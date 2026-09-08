Iran: Hàn Quốc đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu hỗ trợ quân sự cho Mỹ tại Hormuz

Iran cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu đáp ứng đề nghị của Mỹ về việc hỗ trợ quân sự nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Đây được xem là động thái hiếm hoi khi Tehran trực tiếp nêu tên Seoul trong cảnh báo liên quan căng thẳng tại khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. Ảnh: Tehran Times.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh quan hệ giữa Tehran và Seoul được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau trong suốt 64 năm qua, song cảnh báo bất kỳ nước nào triển khai lực lượng hoặc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh đều có thể trở thành một bên trong cuộc đối đầu.

Trước đó, ông Baghaei cũng đã đăng thông điệp bằng tiếng Hàn trên mạng xã hội X, cảnh báo rằng “những lựa chọn nguy hiểm sẽ phải trả giá”.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Nhà Trắng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ quân sự cho hoạt động vận chuyển dầu thô qua Hormuz. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng trách nhiệm bảo đảm tự do thương mại toàn cầu không thể chỉ do Mỹ đảm nhận và hy vọng các quốc gia khác sẽ tham gia trong thời gian tới.

Về phần mình, Hàn Quốc duy trì lập trường thận trọng, cho biết đang tham vấn cộng đồng quốc tế và các nước liên quan nhằm nhanh chóng khôi phục hòa bình, ổn định tại Trung Đông, đồng thời bảo đảm quyền tự do hàng hải cho tất cả tàu thuyền, trong đó có tàu Hàn Quốc.

Trong lúc này, căng thẳng quân sự đã tác động rõ rệt đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Theo công ty phân tích hàng hải Kpler, trong 10 ngày tính đến ngày 6/9, trung bình chỉ có khoảng 10 tàu mỗi ngày đi qua eo biển này, mức thấp nhất kể từ tháng 5 và giảm đáng kể so với hơn 15 tàu/ngày vào ngày 4/9.

Trong 10 ngày tính đến ngày 6/9, trung bình chỉ có khoảng 10 tàu mỗi ngày đi qua eo biển Hormuz, mức thấp nhất kể từ tháng 5. Ảnh: Yonhap.

Trong khi đó, số vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại và xung quanh Hormuz đang gia tăng. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh cho biết kể từ ngày 6/7 đã ghi nhận 27 vụ tấn công bằng vũ khí hoặc vật thể bay nhằm vào tàu trong khu vực, khiến nhiều tàu bị hư hại. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại hoạt động vận tải thương mại qua một trong những tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược nhất thế giới sẽ tiếp tục bị gián đoạn.

Ngọc Liên

Nguồn: Arirang/TNN.