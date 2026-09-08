Ukraine thất thoát 1,2 tỷ USD trong mua sắm quân sự do gian lận, quản lý kém

Các báo cáo kiểm toán mật của Chính phủ Ukraine cho thấy nước này có thể đã thất thoát khoảng 1,2 tỷ USD trong hoạt động mua sắm quân sự năm 2024 do gian lận, lãng phí và quản lý yếu kém.

Ukraine có thể thất thoát khoảng 1,2 tỷ USD trong mua sắm quân sự. Ảnh: TVP.

Theo các báo cáo mà The New York Times tiếp cận, 7 trong số 10 nhà thầu quốc phòng lớn nhất Ukraine vẫn được trao các hợp đồng mới, dù từng không hoàn thành hợp đồng, bị điều tra gian lận hoặc liên quan đến các vụ việc tham nhũng.

Một trường hợp được nêu trong báo cáo liên quan đến một nhà sản xuất thuốc nổ thuộc sở hữu nhà nước. Doanh nghiệp này từng cung cấp cho quân đội Ukraine khoảng 233.000 quả đạn cối không sử dụng được do lỗi ở ngòi nổ hoặc thuốc phóng, nhưng sau đó vẫn tiếp tục nhận các hợp đồng mới.

Các kiểm toán viên cũng phát hiện một số trường hợp Ukraine mua vũ khí với giá cao hơn đáng kể so với các đề nghị cạnh tranh. Trong một thương vụ mua đạn dược do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, nhà sản xuất chào bán trực tiếp với giá khoảng 4.200 USD/quả, trong khi hợp đồng được trao cho một công ty con của Tập đoàn Czechoslovak (CSG) của CH Séc với giá khoảng 5.100 USD/quả. Theo các kiểm toán viên, quyết định này không có lý do chính đáng và làm tăng chi phí khoảng 130 triệu USD. Báo cáo không cáo buộc CSG có hành vi sai phạm.

Ngoài ra, 18 nhà cung cấp vẫn được trao hợp đồng mới dù từng vi phạm các hợp đồng trước đó. Một số doanh nghiệp không chứng minh được năng lực cung cấp vũ khí hoặc không có các giấy phép cần thiết.

Theo tờ New York Times, chỉ riêng trong năm 2024, quốc gia này đã thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đô la do gian lận, biển thủ và sơ suất trong lĩnh vực quốc phòng. Ảnh: NY Times.

Những phát hiện trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục cần lượng lớn vũ khí, đạn dược và hệ thống phòng không để duy trì năng lực phòng thủ, đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ.

The New York Times không cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky liên quan trực tiếp đến những sai phạm được nêu trong các báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, những phát hiện này có thể tạo thêm sức ép đối với chính quyền Ukraine trong việc tăng cường minh bạch và giám sát hoạt động mua sắm quốc phòng, trong bối cảnh Kiev tiếp tục đề nghị các nước phương Tây cung cấp thêm nguồn lực cho cuộc xung đột.

Minh Phương

Nguồn: The New York Times, TVP, Defence 24.