Dự luật mới của Australia buộc mạng xã hội cho phép tắt thuật toán đề xuất nội dung

Chính phủ Australia dự kiến trình Quốc hội dự luật yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cho phép người dùng tắt các thuật toán đề xuất nội dung, trong nỗ lực hạn chế tác hại từ những hệ thống được cho là có khả năng gây nghiện.

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Dự luật mới của Australia buộc mạng xã hội cho phép tắt thuật toán đề xuất nội dung. Ảnh: Zzclubs.

Theo dự luật dự kiến được công bố trong tuần này, các nền tảng mạng xã hội tại Australia sẽ phải cung cấp cho người dùng lựa chọn tắt thuật toán đề xuất nội dung và chuyển sang hình thức chỉ hiển thị bài đăng từ những tài khoản mà họ theo dõi. Chính phủ Australia cho rằng người dùng cần được trao quyền quyết định cách thức nội dung xuất hiện trên bảng tin của mình.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells cho biết nhiều người vẫn đánh giá cao các thuật toán vì chúng mang lại nội dung giải trí hoặc những tiện ích nhất định. Tuy nhiên, theo bà, các công ty công nghệ lớn phải cung cấp cho người dùng quyền lựa chọn và tôn trọng quyết định của họ.

Đề xuất này nằm trong dự luật về “nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số”, theo đó các công ty công nghệ sẽ phải chủ động xác định, giảm thiểu và ngăn ngừa những rủi ro gây hại trên nền tảng của mình. Các doanh nghiệp vi phạm có thể đối mặt với mức phạt hơn 100 triệu AUD.

Người dùng sẽ thường xuyên nhận được thông báo hỏi họ muốn tiếp tục sử dụng bảng tin được thuật toán cá nhân hóa hay chỉ xem nội dung từ những tài khoản đang theo dõi. Ảnh: AFP.

Theo kế hoạch, người dùng sẽ thường xuyên nhận được thông báo hỏi họ muốn tiếp tục sử dụng bảng tin được thuật toán cá nhân hóa hay chỉ xem nội dung từ những tài khoản đang theo dõi. Các thuật toán hiện nay thường sử dụng dữ liệu về thói quen sử dụng, đặc điểm nhân khẩu học và vị trí của người dùng để lựa chọn, sắp xếp nội dung.

Các nền tảng mạng xã hội từ lâu đã chịu nhiều áp lực giám sát do áp dụng những thuật toán bị chỉ trích là gây nghiện. Cơ chế thuật toán cũng là nguyên nhân chính khiến các tập đoàn công nghệ thường xuyên bị cáo buộc cố tình điều hướng người dùng tới các nội dung giật gân, cực đoan.

Tranh luận về thuật toán diễn ra trong bối cảnh Australia tiếp tục siết quản lý mạng xã hội. Tháng 12/2025, nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, với mục tiêu bảo vệ trẻ em trước bắt nạt trực tuyến và những tác động tiêu cực từ các thuật toán độc hại. Tuy nhiên, dữ liệu công bố tháng 8 cho thấy hành vi sử dụng các ứng dụng như Instagram và TikTok ở nhóm đối tượng dưới 16 tuổi tại Australia vẫn tiếp tục gia tăng, bất chấp lệnh cấm hiện hành.

Chính phủ Australia hiện muốn chuyển trọng tâm từ việc chỉ hạn chế độ tuổi sang buộc các công ty công nghệ chịu trách nhiệm lớn hơn đối với thiết kế và hoạt động của nền tảng. Điều này có thể mở ra một bước mới trong nỗ lực quản lý Các công ty Công Nghệ, khi quyền kiểm soát thuật toán và cách thức nội dung được phân phối trở thành vấn đề chính sách ngày càng được quan tâm.

Thanh Vân

Nguồn: Aljazeera, AFP.