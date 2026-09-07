Ngoại trưởng Nga: Cáo buộc của Đức về vụ drone ở Leipzig là “khởi đầu cuộc chiến thực sự”

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng những cáo buộc của phương Tây về việc Moscow đứng sau vụ máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle của Đức là “sự khởi đầu của một cuộc chiến thực sự”, trong bối cảnh quan hệ Nga - Đức tiếp tục căng thẳng sau các biện pháp đáp trả ngoại giao của Berlin.

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Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: The Moscow Times.

Phát biểu ngày 6/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích mạnh mẽ các cáo buộc từ phía phương Tây liên quan đến sự cố máy bay không người lái (UAV) xảy ra tại sân bay Leipzig/Halle của Đức. Ông Lavrov khẳng định việc Berlin nhanh chóng buộc tội Moscow mà không qua điều tra minh bạch là dấu hiệu cho thấy sự khởi đầu của một “cuộc chiến thực sự”.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Họ tìm thấy một chiếc máy bay không người lái tại sân bay Leipzig và ngay lập tức tuyên bố đó là của Nga mà không hề điều tra. Về cơ bản, đây là sự khởi đầu của một cuộc chiến thực sự".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng so sánh hành động của Đức hiện nay với bối cảnh lịch sử trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra. Theo ông Lavrov, việc Berlin trục xuất lực lượng ngoại giao tại Tổng lãnh sự quán Nga ở Bonn, đồng thời tuyên bố chấm dứt thỏa thuận hoạt động của “Ngôi nhà Nga” (Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga) tại Berlin là động thái “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Ông cho rằng các nước phương Tây đang có những bước đi “muốn kích động chiến tranh trở lại”.

Các chuyên gia pháp y của cảnh sát làm việc gần một chiếc máy bay của Ukraine tại Sân bay Leipzig/Halle ở Schkeuditz, Đức, vào thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026; tại đây, một chiếc máy bay không người lái (drone) mang thiết bị nổ đã được phát hiện và bộ phận kích nổ đã được tháo gỡ khỏi vật thể này. Ảnh: AP

Trước đó, vào ngày 1/9, Chính phủ Đức đã chính thức đổ lỗi cho phía Nga về vụ việc UAV xuất hiện tại sân bay Leipzig/Halle và tuyên bố áp đặt các biện pháp đáp trả cứng rắn. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul xác nhận nước này sẽ chấm dứt thỏa thuận hoạt động của “Ngôi nhà Nga” tại Berlin, yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn kể từ ngày 18/9 tới, đồng thời thắt chặt kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga.

Phản ứng trước các quyết định của Berlin, Đại sứ quán Nga tại Đức tuyên bố vụ việc tại sân bay Leipzig là một “hành động khiêu khích được dàn dựng vội vàng”, nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của chính quyền Kiev và lực lượng diều hâu trong giới chính trị châu Âu

Căng thẳng ngoại giao gia tăng đột biến giữa Moscow và Berlin đang đẩy mối quan hệ song phương rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu, Tass, Reuters.