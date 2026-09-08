Pháp, Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác bảo vệ ngành điện ảnh trước tác động của AI

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mới đây đã đồng chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Lumière tại Saint-Paul-de-Vence, miền Nam nước Pháp, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ nhiều quốc gia, nhằm thảo luận tương lai của ngành điện ảnh và hình ảnh chuyển động trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và những thay đổi trong môi trường truyền thông đang tác động mạnh đến ngành.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo về những nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhấn mạnh ngành công nghiệp nghe nhìn phải dựa trên sức sáng tạo và cảm xúc của con người. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại hội nghị ngày 7/9, Tổng thống Macron cảnh báo sẽ là “một sai lầm lớn” nếu AI trở thành công cụ thay thế hoặc tự nhận có thể thay thế các nhà sáng tạo. Ông nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người trong hoạt động sáng tạo.

Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi phát triển AI theo hướng có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm. Ông cho rằng những thay đổi trong môi trường truyền thông và thị hiếu của khán giả sau đại dịch COVID-19, cùng với sự phát triển của AI, đang làm thay đổi đáng kể quá trình sản xuất và tiêu thụ phim. Theo ông, nếu không thích ứng với những thay đổi này, ngành điện ảnh sẽ đối mặt với khủng hoảng, song việc chủ động ứng phó cũng có thể mở ra cơ hội mới.

Một trong những kết quả đáng chú ý của hội nghị là việc Pháp và Hàn Quốc khởi động Đối tác Lumière, với tổng mức đầu tư 1 tỷ euro trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2027. Mỗi nước sẽ đóng góp 500 triệu euro để hỗ trợ các ngành điện ảnh, nghe nhìn và hình ảnh chuyển động, thúc đẩy đầu tư và các dự án hợp tác sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội dung mở rộng ra thị trường quốc tế. Theo Phủ Tổng thống Pháp, Đối tác Lumière sẽ được mở rộng cho các quốc gia khác tham gia, hướng tới thúc đẩy các nguyên tắc gồm đề cao sáng tạo của con người, tôn trọng quyền tác giả và bảo vệ sự đa dạng văn hóa.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần hình thành những liên minh mới và thúc đẩy các hành động nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp điện ảnh. Ảnh: AFP.

Hội nghị cũng thông qua Tuyên bố Lumière về tương lai của điện ảnh và hình ảnh chuyển động, trong đó các bên cam kết tăng cường hợp tác trước những thay đổi về công nghệ, kinh tế và xã hội đang tác động đến ngành. Tuyên bố nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ giá trị văn hóa và kinh tế của các sản phẩm hình ảnh chuyển động, đồng thời thúc đẩy giáo dục về hình ảnh như một kỹ năng thiết yếu trong thế kỷ XXI.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành điện ảnh và nghe nhìn toàn cầu đang đứng trước những thay đổi sâu sắc do sự phát triển của công nghệ số, AI và sự thay đổi trong cách khán giả tiếp cận nội dung. Các nhà tổ chức kỳ vọng Hội nghị Lumière sẽ tạo nền tảng cho một hình thức hợp tác đa phương mới, góp phần định hình tương lai của ngành trên phạm vi toàn cầu.

Thanh Hằng

Nguồn: France24, Wion.