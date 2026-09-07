Phê duyệt loạt dự án trường nội trú liên cấp vùng biên

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng trường học tại các xã biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt loạt dự án trường nội trú liên cấp TH&THCS.

Công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy được đầu tư xây dựng năm 2025, quy mô 30 lớp, đáp ứng khoảng 750 học sinh. Ảnh: Minh Hiếu

Theo đó, từ ngày 29/8 đến ngày 5/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt 8 dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã Sơn Điện, Tam Chung, Quang Chiểu, Mường Chanh, Mường Mìn, Tén Tằn, Hiền Kiệt, Nhi Sơn.

Chủ đầu tư các dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa. Thời gian thực hiện trong 2 năm 2026-2027.

Mục tiêu đầu tư các dự án nhằm nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Trong số 8 dự án vừa được phê duyệt, có 5 dự án đầu tư xây dựng tại vị trí khu đất mới, bảo đảm các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập, nội trú, bán trú của giáo viên và học sinh, gồm: Trường nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Điện, Trường nội trú liên cấp TH&THCS Tam Chung, Trường nội trú liên cấp TH&THCS Mường Mìn, Trường nội trú liên cấp TH&THCS Tén Tằn, Trường nội trú liên cấp TH&THCS Hiền Kiệt.

3 dự án còn lại được xây dựng tại vị trí khu đất hiện trạng của các trường học cùng với phần đất mở rộng.

Tất cả các dự án sẽ đầu tư xây mới các khối công trình, gồm: nhà hiệu bộ; nhà lớp học, bộ môn; nhà đa năng; nhà công vụ giáo viên - nội trú, bán trú học sinh... Đồng thời, đầu tư xây mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ; đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, sinh hoạt nội trú - bán trú của giáo viên và học sinh.

Một số dự án thực hiện sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình hiện có, sắp xếp công năng sử dụng phù hợp với quy mô tổng thể dự án.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai tại 22 tỉnh có biên giới đất liền, trong đó có Thanh Hóa.

Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khởi công 6 trường nội trú liên cấp tại các xã Sơn Thuỷ, Tam Lư, Bát Mọt, Na Mèo, Tam Thanh, Yên Khương. Vào dịp khai giảng năm học mới 2026-2027 vừa qua, các công trình này đã được khánh thành, đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh địa phương.

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh tiếp tục khởi công thêm 10 trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới. Dự kiến, các công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2027.

NM