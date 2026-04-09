Iran: Đàm phán hòa bình “không còn phù hợp” sau các đợt không kích của Israel

Israel đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào Li-băng, khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng khi Iran đưa ra cảnh báo đáp trả, đồng thời cho rằng việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ là “không hợp lý”.

Iran tuyên bố đàm phán hòa bình là “không hợp lý” sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào Li- băng ngày 8/4. Ảnh: RTE.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng cơ sở để đàm phán giữa Tehran và Washington đã bị vi phạm, khiến các cuộc đối thoại tiếp theo trở nên khó khăn, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc tuân thủ các điều khoản ngừng bắn. Ông Qalibaf cho rằng Israel đã vi phạm một số điều khoản của lệnh ngừng bắn khi gia tăng các hoạt động quân sự song song nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn, trong khi Mỹ cũng bị cho là không tuân thủ thỏa thuận khi yêu cầu Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân. Trong tuyên bố, ông nhấn mạnh: “Trong bối cảnh như vậy, một lệnh ngừng bắn song phương hoặc các cuộc đàm phán là không hợp lý.”

Cảnh báo từ trưởng đoàn đàm phán của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bager Qalibaf, cho thấy tình hình khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau thông báo về lệnh ngừng bắn hôm 7/4 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai bên hiện đưa ra những lập trường khác biệt rõ rệt liên quan đến các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào ngày 12/4, trong khi vẫn chưa rõ liệu lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần có được duy trì cho đến thời điểm đó hay không.

Trong khi đó, Israel và Mỹ đều khẳng định lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần không áp dụng đối với Li-băng. Trong một tuyên bố hôm 8/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel luôn trong trạng thái sẵn sàng nổ súng và có thể quay trở lại giao tranh “bất cứ lúc nào”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định lệnh ngừng bắn Mỹ‐Iran “không bao gồm Li-băng”. Ảnh: Legitimatenews.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 8/4 đã tiến hành đợt tấn công lớn nhất nhằm vào Li-băng kể từ đầu cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah, đánh trúng 100 mục tiêu trong vòng 10 phút và khiến 254 người thiệt mạng, hơn 1000 người bị thương. Đáp trả lại, Hezbollah cũng đã triển khai một “loạt tên lửa” nhằm vào Manara, một khu định cư của Israel gần khu vực biên giới với Li-băng và cho biết đây là “phản ứng trước hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của đối phương”.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đồng loạt lên tiếng kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức” các hoạt động giao tranh tại Li-băng. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho rằng các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng đã gây “tổn hại nghiêm trọng”, đồng thời nhấn mạnh xung đột cần sớm chấm dứt nhằm tránh làm suy yếu lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Bà Cooper cũng kêu gọi đưa Li-băng vào khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn, nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn thỏa thuận được mở rộng, bao gồm cả Li-băng, bởi nếu không điều này có thể làm mất ổn định toàn bộ khu vực.”

Thúy Hà

Nguồn: TRT/Reuters