Iran bắt giữ tàu thương mại: Tín hiệu răn đe mới tại Vùng Vịnh

Iran ngày 15/11 xác nhận, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bắt giữ một tàu chở hóa dầu tại vùng Vịnh với cáo buộc “vận chuyển hàng hóa trái phép”. Đây là vụ bắt giữ tàu đầu tiên của Iran kể từ sau loạt vụ không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu ở Iran hồi tháng 6.

Một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông nhà nước Iran, chiếc tàu mang tên Talara, treo cờ quần đảo Marshall, bị phát hiện vận chuyển khoảng 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu từ Sharjah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tới Singapore. IRGC cho biết họ đã “theo dõi và bắt giữ con tàu theo lệnh của tòa án”, đồng thời khẳng định hành động này nhằm “bảo vệ lợi ích và nguồn lực quốc gia”.

Trước đó một ngày, các nguồn an ninh hàng hải và một quan chức Mỹ tiết lộ tàu Talara đã bị chặn lại khi đang đi qua eo biển Hormuz, rồi đổi hướng đột ngột vào lãnh hải Iran sau khi “bị ba tàu nhỏ tiếp cận”. Lực lượng hỗ trợ hàng hải của quân đội Anh mô tả sự cố có thể liên quan đến “hoạt động của một quốc gia”.

Công ty Columbia Shipmanagement – đơn vị quản lý tàu – cho biết đã mất liên lạc với con tàu khi nó cách bờ biển Khor Fakkan của UAE khoảng 20 hải lý. Công ty nói đang phối hợp với các cơ quan an ninh hàng hải quốc tế và chủ tàu Pasha Finance để khôi phục liên lạc và đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn.

Phía Mỹ cho biết họ “đang theo dõi sát vụ việc”, song chưa đưa ra thêm bình luận. Một quan chức Mỹ giấu tên nhận định vụ bắt giữ này gây bất ngờ, vì Iran thời gian gần đây giảm đáng kể các hoạt động quân sự sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6.

Vụ việc lần này diễn ra tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu đi qua. Do tầm quan trọng của vị trí này, Hải quân Mỹ thuộc Hạm đội 5 đóng tại Bahrain vẫn duy trì tuần tra thường xuyên để bảo đảm an toàn hàng hải. Hiện chưa có thông tin về tình trạng thủy thủ đoàn, cũng như thời điểm Iran có thể cho phép tàu Talara rời lãnh hải. Các bên liên quan đều đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran về những cáo buộc vi phạm mà nước này đưa ra.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, AP.