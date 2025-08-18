[Interactive] Cách mạng Tháng Tám - Bước ngoặt vĩ đại của dân tộc Việt Nam
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam thế kỷ 20.
Nguồn: TTXVN
VH
{name} - {time}
-
2025-08-22 11:15:00
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
-
2025-08-22 11:12:00
Quyết tâm xây dựng xã Hoằng Giang phát triển theo hướng công nghiệp, đô thị
-
2025-08-22 10:58:00
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Đoàn kết, thống nhất, xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao Kiên Thọ
Thanh Hóa chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão
Tô thắm truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thanh Hóa anh hùng
Lần đầu tiên các lực lượng tham gia A80 tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình