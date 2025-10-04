Hotline: 0822.173.636   |

[Interactive] Các điểm dự báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11

(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin phát lúc 14h ngày 4/10/2025 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ đêm 5/10 đến hết ngày 7/10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

[Interactive] Các điểm dự báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11

Dự báo mưa lớn

Do ảnh hưởng của bão số 11 (tên quốc tế: Matmo), từ đêm 5/10 đến hết ngày 7/10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; với tổng lượng mưa ở khu vực Vùng núi phổ biến: 40 - 70mm, có nơi trên 80mm; khu vực Đồng bằng ven biển từ 20 - 50mm.

Tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc.

Bản đồ các điểm dự báo mưa lớn tương ứng với đơn vị hành chính cấp xã

[Interactive] Các điểm dự báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11

