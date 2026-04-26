[Infographic] Mục tiêu tăng trưởng GRDP của 34 tỉnh thành giai đoạn 2026-2030

Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm với mục tiêu trọng tâm là phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng cao, Quốc hội xác định GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cụ thể cho từng địa phương trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Thiết kế: Ngọc Hiền

Theo đó, các địa phương được phân nhóm với mức tăng trưởng khác nhau, trong đó nhiều địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số. Hải Phòng được giao mức cao nhất, với GRDP năm 2026 đạt 13-13,5% và bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 13-14%.

Các địa phương như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa... được giao mục tiêu tăng trưởng từ khoảng 10% đến trên 13% tùy từng giai đoạn. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được giao mục tiêu khoảng 10% trở lên, trong khi một số địa phương như Gia Lai, Sơn La được giao mức khoảng 8%.

Quốc hội nhấn mạnh việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, đồng thời tạo động lực phát triển đồng đều giữa các vùng, địa phương, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng.

Nguồn: https://vtv.vn/infographic-muc-tieu-tang-truong-grdp-cua-34-tinh-thanh-giai-doan-2026-2030-100260425182041652.htm