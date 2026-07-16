IAEA lên án vụ tấn công khiến kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi mới đây đã lên án vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là khiến kỹ sư trưởng của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) thiệt mạng, đồng thời cảnh báo vụ việc gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn hạt nhân.

IAEA lên án vụ tấn công bằng UAV khiến kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng. Ảnh: Sputnik.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, IAEA cho biết cơ quan này đã được phía Nga thông báo rằng kỹ sư trưởng của nhà máy đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng UAV xảy ra gần khu vực nhà máy trong ngày 15/7.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng đây là một vụ tấn công “không thể chấp nhận được” nhằm vào nhà máy điện hạt nhân và đội ngũ quản lý của cơ sở này. Ông nhấn mạnh các hành động như vậy làm gia tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn hạt nhân: “IAEA kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi cuộc tấn công nhằm vào hoặc diễn ra gần các cơ sở hạt nhân cũng như nhân viên làm việc tại các cơ sở này”.

Trước đó cùng ngày, IAEA cũng bày tỏ lo ngại về các vụ tấn công bằng UAV gần đây tại thành phố Enerhodar, nơi sinh sống của phần lớn nhân viên Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo thông tin từ nhà máy, nhiều nhân viên và nhà thầu đã nằm trong số các nạn nhân của các vụ tấn công xảy ra ngày 12/7. Bên cạnh đó, nhiều đợt không kích khác cũng gây hư hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự tại khu vực.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang, nhà máy trở thành tâm điểm lo ngại của cộng đồng quốc tế do các rủi ro đối với an toàn và an ninh hạt nhân.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), hiện duy trì một nhóm chuyên gia thường trực tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhiều lần xác nhận nhà máy và khu vực xung quanh đã hứng chịu các vụ tấn công. Tuy nhiên, cơ quan này không quy trách nhiệm cho bất kỳ bên nào về các vụ việc trên.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua/RT