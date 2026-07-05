IAEA: An toàn hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia vẫn rất mong manh

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa đưa ra cảnh báo, theo đó tình trạng an toàn hạt nhân tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine vẫn hết sức mong manh.

Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Ommcom news.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi cơ sở này tiếp tục bị mất nguồn điện từ bên ngoài, đánh dấu lần thứ 21 xảy ra sự cố kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang.

Theo thông báo của IAEA, nhà máy đã mất kết nối với đường dây truyền tải điện 330 kV Ferosplavna-1, khiến nguồn điện cấp từ bên ngoài bị gián đoạn.

Đội ngũ chuyên gia IAEA thường trực tại Zaporizhzhia cho biết các hoạt động quân sự trong khu vực đã kích hoạt hệ thống bảo vệ điện trên các đường dây truyền tải nối nhà máy với tuyến Ferosplavna-1, dẫn đến việc nguồn điện bị ngắt.

Ngay sau khi mất điện, các máy phát điện diesel khẩn cấp của nhà máy đã tự động khởi động để duy trì nguồn điện cho hệ thống làm mát lò phản ứng cũng như các chức năng thiết yếu phục vụ an toàn hạt nhân.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh sự cố mới nhất một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn thương của an toàn hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia. Ông kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa các hoạt động quân sự xung quanh nhà máy nhằm giảm nguy cơ xảy ra một sự cố hạt nhân nghiêm trọng.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: Azer news.

Ông Grossi nêu rõ: “Việc tiếp tục mất nguồn điện từ bên ngoài cho thấy an toàn hạt nhân tại nhà máy vẫn ở trong tình trạng cực kỳ mong manh và cần có sự kiềm chế quân sự ở mức cao nhất để ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân”.

Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia, một trong những cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã nhiều lần bị gián đoạn nguồn điện bên ngoài kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Các chuyên gia cho rằng việc duy trì nguồn điện ổn định có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động của hệ thống làm mát lò phản ứng và bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng, nhằm bảo đảm an toàn hạt nhân và ngăn ngừa các sự cố có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua