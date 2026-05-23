Huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo

Năm 2020, chồng chị Trịnh Thị Hồng ở thôn Bái Trại, xã Yên Định bị tai biến trong khi 5 người con đang đi học nên cuộc sống gia đình chị rất khó khăn. Nắm bắt hoàn cảnh đó, Chi hội phụ nữ thôn Bái Trại đã trao cho chị 1 con lợn nái làm sinh kế. Mẹ con chị dành thời gian, công sức chăm sóc, mỗi năm lợn nái sinh sản được từ 10 con trở lên.

Trao con giống cho hội viên - Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV của Hội LHPN xã Sơn Thủy và Tam Thanh.

Tiêu thụ con giống thuận lợi, chị mua thêm 1 lợn nái nữa để từng bước mở rộng quy mô. Hiện, mỗi năm chị xuất bán 2 lứa lợn, thu nhập vài chục triệu đồng. Thấy chị Hồng chăm chỉ làm ăn, lại biết tính toán sinh lời, chi hội ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội cho chị vay 100 triệu đồng mua cặp bò sinh sản và xây chuồng... Đến nay, gia đình chị đã nhiều lần bán bò, lợn và thoát nghèo, xây nhà khang trang, kiên cố.

Còn tại phường Bỉm Sơn, được thành lập từ năm 2013, đến nay “CLB phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững” của phường đã trao 120 con bò, lợn và 8.000 con gà cho phụ nữ nghèo, khó khăn với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Phương thức hoạt động của CLB là hỗ trợ một phần kinh phí, các hộ góp thêm vốn đối ứng chủ động mua con giống và cam kết phải duy trì sản xuất hiệu quả. Sau từ 2 đến 4 năm, các hộ hoàn lại vốn để CLB tiếp tục rà soát, giúp đỡ những hộ khó khăn có nhu cầu vay vốn sản xuất. Với cách làm này, mỗi năm CLB đã giúp từ 1 đến 2 hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Giúp phụ nữ nghèo đúng địa chỉ, đúng mục đích để thoát nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo hiệu quả của tổ chức hội. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện nghiêm việc rà soát, xác định đúng đối tượng để hỗ trợ trúng đích. Việc hỗ trợ được căn cứ vào nhu cầu của hội viên, phụ nữ; điều kiện sản xuất, canh tác; năng lực thực tiễn... để hội định hướng và hỗ trợ hội viên sử dụng nguồn hỗ trợ đạt hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo được triển khai đồng bộ về vốn, khoa học - kỹ thuật, ngày công, con giống, cây trồng, việc làm, dạy nghề... Cùng với đó, hội đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”; khai thác các chương trình, dự án để có thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ như: Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”; Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 và giai đoạn 2026-2030; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Ở các cơ sở hội còn thực hiện nhiều hình thức tiết kiệm để hỗ trợ nhau vay vốn, xây dựng các mô hình kinh tế để tạo việc làm, sinh kế cho hội viên, phụ nữ. Trong quá trình thực hiện, chị em đã phát huy nội lực, nhiều chị thoát nghèo và có thêm nguồn lực để phát triển và còn giúp hội viên khó khăn khác.

Cán bộ Hội LHPN xã Yên Định thăm gia đình chị Trịnh Thị Hồng ở thôn Bái Trại đã thoát nghèo từ nuôi lợn, bò.

Với nhiều hình thức hỗ trợ “trúng đích”, năm 2025 các cấp hội đã giúp hơn 8.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng nhiều hình thức (ngày công, con giống, cây giống, phân bón...) trị giá trên 8 tỷ đồng. Đầu tháng 4/2026 Hội LHPN tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV với 5 công trình, phần việc cấp tỉnh. Các công trình, phần việc đều nhằm gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn, thực hiện an sinh xã hội; hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Đợt thi đua nhằm khẳng định vai trò của tổ chức hội luôn sẵn sàng đồng hành với hội viên. Hiện nay, Hội LHPN tỉnh đang tham mưu, xin ý kiến UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”; ủy thác các nguồn vốn với ngân hàng chính sách xã hội cho vay các chương trình để tạo sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao đời sống sinh hoạt.

Bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: "Để công tác hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo hiệu quả, thời gian qua Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội rà soát, xác định đúng phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ, làm căn cứ xây dựng kế hoạch giúp đỡ đúng mục đích. Hội đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động giảm nghèo; đồng thời chỉ đạo cán bộ hội cơ sở thường xuyên gặp gỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ đúng nguyện vọng của từng hội viên. Qua đó phát huy hơn nữa hiệu quả các hoạt động giảm nghèo của hội".

Bài và ảnh: Lê Hà