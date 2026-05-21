Hướng đi mới nâng thu nhập cho nông dân ở Đồng Lương

Không còn tư duy sản xuất manh mún, nhỏ lẻ như trước, nhiều hộ dân ở xã Đồng Lương đã mạnh dạn chuyển đổi cách làm, tận dụng điều kiện thực tế để xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp. Điều đáng ghi nhận là phần lớn mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, dễ triển khai, tận dụng được lao động và nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình ông Vi Văn Nghị, thôn Tân Thủy tạo nguồn thu nhập ổn định.

Nhiều mô hình hiệu quả

Tại thôn Tân Phong, mô hình nuôi giun quế của gia đình ông Lê Trung Chớng đang trở thành hướng phát triển mới được nhiều người dân quan tâm. Chỉ với diện tích khoảng 15m2, mỗi tuần gia đình thu được khoảng 10 bịch phân giun hữu cơ, bán với giá khoảng 50 nghìn đồng/bịch. Ngoài nguồn thu từ phân giun, gia đình còn tận dụng giun quế làm thức ăn cho đàn gà hơn 50 con, giúp vật nuôi phát triển tốt và giảm đáng kể chi phí chăn nuôi.

Theo ông Chớng, ưu điểm lớn nhất của mô hình là vốn đầu tư không nhiều, kỹ thuật không quá phức tạp, thời gian nuôi ngắn và phù hợp với điều kiện của nhiều hộ dân. Nguồn thức ăn cho giun chủ yếu tận dụng từ phân gia súc, gia cầm nên vừa giảm chi phí, vừa góp phần xử lý chất thải trong chăn nuôi, hạn chế ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng phân hữu cơ ngày càng tăng, mô hình này mở ra hướng đi khá triển vọng cho người dân nông thôn. “Trước đây phân chuồng chủ yếu bỏ không hoặc xử lý thủ công, vừa mất vệ sinh vừa lãng phí. Từ khi nuôi giun quế, gia đình tận dụng được nguồn phụ phẩm, có thêm thu nhập mà môi trường cũng sạch hơn”, ông Chớng chia sẻ.

Không chỉ dừng ở hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng nông nghiệp sạch, tận dụng tuần hoàn phụ phẩm trong chăn nuôi. Hiện nay, tại thôn Tân Phong đã có thêm một số hộ tìm hiểu, học hỏi để nhân rộng mô hình này.

Trên diện tích đất được quy hoạch hợp lý, gia đình ông Vi Văn Nghị ở thôn Tân Thủy phát triển đồng thời nhiều mô hình trồng cây ăn quả, nuôi thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện gia đình có khoảng 2ha cây ăn quả gồm bưởi, cam, vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; hơn 5 sào ao nuôi cá, ốc; cùng diện tích luồng và chăn nuôi gà, lợn, bò... Việc kết hợp nhiều loại hình sản xuất giúp gia đình tận dụng hiệu quả diện tích đất, chủ động nguồn thức ăn, giảm chi phí đầu vào và tạo nguồn thu quanh năm. Theo ông Nghị, nếu chỉ phụ thuộc vào một loại cây trồng hoặc vật nuôi thì rất dễ gặp rủi ro khi giá cả thị trường biến động. Chính vì vậy, mô hình sản xuất tổng hợp giúp gia đình ổn định thu nhập và chủ động hơn trong phát triển kinh tế lâu dài.

Bên cạnh các mô hình tiêu biểu, nhiều hộ dân trên địa bàn xã cũng đang từng bước khai thác lợi thế địa phương để phát triển kinh tế. Một số hộ phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học; nhiều hộ mở rộng diện tích cây ăn quả, trồng luồng, kết hợp nuôi cá, nuôi ốc để tăng thu nhập. Đáng chú ý, sau ảnh hưởng của mưa bão, nhiều hộ khó khăn đã được hỗ trợ sinh kế bằng con giống, thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật để từng bước ổn định cuộc sống. Không ít hộ từ chỗ thiếu vốn sản xuất nay đã có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Đồng bộ giải pháp để nhân rộng

Để các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả bền vững, xã Đồng Lương xác định vai trò quan trọng của cấp ủy, chính quyền và các thôn trong công tác tuyên truyền, định hướng và đồng hành cùng người dân. Thay vì phát triển tự phát, địa phương tập trung lựa chọn những mô hình phù hợp điều kiện thực tế, có khả năng nhân rộng và mang lại hiệu quả lâu dài.

Các thôn trên địa bàn xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân được tạo điều kiện tham quan, học hỏi các mô hình hiệu quả để tích lũy kinh nghiệm và áp dụng phù hợp với điều kiện gia đình.

Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp. Việc định hướng phát triển kinh tế được thực hiện theo hướng phát huy lợi thế từng khu vực, từng thôn để tránh đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả.

Đối với các mô hình chăn nuôi, địa phương đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và an toàn sinh học. Các hộ dân được khuyến khích xây dựng chuồng trại bảo đảm thông thoáng, xử lý chất thải đúng quy trình, hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Cùng với phát triển sản xuất, xã Đồng Lương cũng quan tâm đến việc kết nối đầu ra cho sản phẩm, định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp người dân yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất thay vì phát triển nhỏ lẻ, thiếu ổn định như trước đây.

Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, Nguyễn Xuân Hạnh cho biết: “Quan điểm của xã là phát triển kinh tế phải xuất phát từ thực tế địa phương và phù hợp điều kiện của người dân. Chúng tôi không chạy theo mô hình lớn bằng mọi giá mà ưu tiên những mô hình dễ triển khai, có khả năng nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững. Điều quan trọng nhất là khơi dậy được tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân. Khi người dân thực sự quyết tâm vươn lên làm kinh tế, cùng với sự đồng hành của chính quyền và các tổ chức, doanh nghiệp thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều mô hình hiệu quả được hình thành và nhân rộng”.

Từ những mô hình phù hợp thực tế, Đồng Lương đang từng bước tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế nông thôn. Những hướng đi mới không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Trần Hằng