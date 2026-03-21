Hướng đi chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương. Tại Thanh Hóa, tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo đang mở ra nhiều cơ hội mới cho học sinh, sinh viên tiếp cận các mô hình đào tạo tiên tiến.

Đoàn công tác Phòng Thủ công nghệ thành phố Erfurt, Cộng hoà Liên Bang Đức làm việc tại Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng.

Hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo không chỉ là xu thế, mà là lựa chọn chiến lược mỗi địa phương chủ động hội nhập, chuyển giao tri thức trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Phòng Thủ công nghệ thành phố Erfurt, Cộng hoà Liên bang Đức đã có buổi làm việc, trao đổi với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thoả thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hợp tác đào tạo

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Thanh Hóa, đoàn công tác đã có buổi làm việc, trao đổi các chương trình đào tạo với Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng với việc giới thiệu mô hình du học nghề kép, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nghề kép theo tiêu chuẩn Đức, trao đổi về cơ hội trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng lao động tay nghề cao.

Thượng tá, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bá Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 4 cho biết: “Trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, gắn kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực. Sự đồng hành của doanh nghiệp đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Đối với chương trình lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ hợp tác sâu rộng hơn với phía Đức, đặc biệt trong đào tạo nâng cao năng lực cho giáo viên và triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo kép, du học nghề cho học sinh, sinh viên".

Đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức, trao đổi về khả năng hợp tác, phát triển các chương trình đào tạo theo định hướng quốc tế và mở rộng các cơ hội học tập, nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên, sinh viên của nhà trường.

Theo PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, đối với nhà trường, đây là một chương trình hợp tác hết sức ý nghĩa và có tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Thông qua buổi làm việc, hai bên đã đạt được nhiều thống nhất quan trọng, mở ra thêm nhiều cơ hội cho người học trong việc lựa chọn ngành nghề du học phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động Đức. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên của nhà trường cũng sẽ có điều kiện sang Đức trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực thực hành và kỹ năng nghề, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường.

Cơ hội cho học sinh, sinh viên

Hội thảo du học nghề cho học sinh, sinh viên tại trường Đại học Hồng Đức.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là hội thảo tư vấn du học nghề, được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên tại Trường Đại học Hồng Đức. Theo đó, người học vừa được đào tạo lý thuyết tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, vừa trực tiếp thực hành, làm việc tại doanh nghiệp. Mô hình này giúp học viên tích luỹ kỹ năng thực tế, đồng thời được hưởng thu nhập ngay trong quá trình học tập.

Đối với học sinh, sinh viên Thanh Hóa, chương trình hợp tác này mở ra nhiều cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo tiên tiến của châu Âu. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề kép tại Đức, học viên có thể làm việc lâu dài tại các doanh nghiệp Đức với mức thu nhập ổn định, hoặc trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Không chỉ giúp người học nâng cao tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp, mô hình đào tạo này còn góp phần hình thành tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và khả năng hội nhập quốc tế cho lực lượng lao động trẻ.

Sinh viên Trương Văn Thắng, Khoa Kỹ thuật, Công nghệ và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức cho biết: “Hội thảo đã giúp em hiểu rõ hơn về cơ hội học tập và làm việc tại Đức, đặc biệt là chương trình du học nghề với nhiều ngành nghề phù hợp và chính sách hỗ trợ rất tốt. Em cảm thấy đây là một hướng đi rất thực tế, vừa giúp nâng cao tay nghề, vừa có cơ hội phát triển bản thân trong môi trường quốc tế. Sau chương trình này, em sẽ tìm hiểu kỹ hơn để có thể chuẩn bị tốt nếu có cơ hội tham gia”.

Khả năng triển khai tại Thanh Hóa

Thanh Hóa hiện có hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khá phát triển, cùng với nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước triển khai và nhân rộng mô hình đào tạo nghề theo hướng chuẩn quốc tế.

Ông Thomas Malcherek - Giám đốc điều hành Phòng Thủ công nghiệp thành phố Erfurt, Cộng hòa Liên bang Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao chất lượng đào tạo cũng như sự chuẩn bị nghiêm túc của các nhà trường trong việc định hướng cho giảng viên, sinh viên tham gia chương trình du học nghề tại Đức. Qua trao đổi, chúng tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa các bên là rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nghề mà thị trường lao động Đức đang có nhu cầu cao. Phòng Thủ công nghiệp thành phố Erfurt luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và kết nối để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Thanh Hóa có cơ hội học tập, làm việc và phát triển nghề nghiệp bền vững tại Đức. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục triển khai các hoạt động cụ thể hơn, từ tuyển chọn, đào tạo tiếng, đến định hướng nghề nghiệp, nhằm đảm bảo sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi sang Đức”.

Theo ông Trịnh Văn Tâm, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, hợp tác quốc tế là một trong những nội dung trọng tâm mà ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đang tập trung triển khai theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây không chỉ là một nhiệm vụ mang tính định hướng, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm tạo ra những khâu đột phá trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Trong thời gian qua, Sở đã và đang tích cực tham mưu, đẩy mạnh kết nối với các đối tác quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo, chuyển giao chương trình và phát triển kỹ năng nghề. Mục tiêu xuyên suốt là hình thành và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo không chỉ mở ra nhiều cơ hội học tập và việc làm cho thế hệ trẻ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với những bước đi cụ thể trong hợp tác cùng Phòng Thủ công nghiệp thành phố Erfurt của Cộng hòa Liên bang Đức, Thanh Hóa đang từng bước hướng tới xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao, sẵn sàng hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới.

Kim Dung