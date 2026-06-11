Cảm xúc vỡ òa trong ngày thi đầu tiên

Cùng với hơn 1,22 triệu thí sinh cả nước, ngày 11/6 gần 53.000 thí sinh Thanh Hóa đã hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với hai bài thi bắt buộc: Ngữ văn (120 phút) và Toán (90 phút).

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bỉm Sơn, phường Bỉm Sơn vui mừng hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Với địa bàn rộng, số lượng thí sinh dự thi đông, Thanh Hóa đã thành lập 83 điểm thi, với 1.865 phòng thi chính thức, 83 phòng thi dự phòng và 99 phòng chờ. Toàn tỉnh huy động 6.999 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia công tác coi thi.

Năm nay là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh dự thi hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc THPT gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ. Xác định tính chất quan trọng của kỳ thi “hai trong một” - kết quả thi vừa dùng để xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học, tỉnh Thanh Hóa đã huy động sự chung sức của toàn hệ thống để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Trong ngày thi đầu tiên, tại 83 điểm thi trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc. Những gương mặt rạng rỡ, đầy quyết tâm của các sĩ tử cùng sự đồng hành của phụ huynh, lực lượng thanh niên tình nguyện và các lực lượng chức năng đã tạo nên bức tranh đầy cảm xúc.

Tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên, em Lê Thu Trang, dự thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, phường Hạc Thành chia sẻ: “Em đã hoàn thành khá tốt bài thi Ngữ văn và Toán. Đặc biệt, em khá ấn tượng với đề thi môn Ngữ văn năm nay bởi tinh thần xuyên suốt trong các câu hỏi của đề thi là khát vọng sống cống hiến và tận dụng sự phát triển của khoa học, công nghệ. Đề mở, không giới hạn cách tiếp cận tạo nhiều cơ hội để thí sinh phát huy sự sáng tạo, năng lực tư duy và kỹ năng diễn đạt... Đối với những môn thi còn lại, em sẽ nỗ lực làm bài thật tốt để có thể thực hiện ước mơ trở thành luật sư”.

Diễn ra trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với số lượng thí sinh tăng 1.290 em so với năm trước, các nguy cơ gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao tiếp tục là thách thức đặt ra trong kỳ thi năm nay. Do đó, công tác giám sát được siết chặt trong tất cả các khâu của kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Sầm Sơn, phường Sầm Sơn có 606 thí sinh đăng ký dự thi với 28 phòng thi. Bà Hoàng Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 2 - Điểm trưởng điểm thi Trường THPT Sầm Sơn chia sẻ: “Công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi, phổ biến quy chế cho giám thị và thí sinh được điểm thi đặc biệt coi trọng. Cùng với đó, việc kiểm tra, nhắc nhở thí sinh về việc không mang điện thoại, tài liệu trái phép vào phòng thi... cũng được triển khai, quán triệt nghiêm túc”.

Chờ con tại điểm thi Trường THPT Như Xuân, xã Như Xuân, ánh mắt chị Lê Thị Hồng ở thôn 2, xã Như Xuân không giấu nổi sự sốt ruột. Chị Hồng chia sẻ: “Đây là kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm đèn sách. Do đó, tôi đã tạm gác lại mọi công việc để đưa đón con. Tôi cũng không quên dặn dò, động viên: Con đã chăm chỉ học tập suốt thời gian qua rồi. Trong những ngày thi con hãy bình tĩnh, tự tin làm bài với tất cả khả năng của mình. Mẹ tin con sẽ chiến thắng”. Lời dặn dò của chị Hồng đối với con trong những ngày thi tuy giản dị nhưng là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho con chị vượt qua kỳ thi với kết quả cao nhất.

Đoàn viên, thanh niên xã Thiệu Trung trao túi đậu đỏ may mắn cho thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Văn Hưu.

Không chỉ có sự đồng hành của gia đình, các thí sinh còn nhận được sự hỗ trợ tận tình của các tình nguyện viên, nhà hảo tâm, các nhà hàng, trường học... đã bố trí nước uống, suất ăn miễn phí cho thí sinh ở xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"5h45 chúng em đã có mặt để chuẩn bị mọi thứ. Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trước và trong những ngày thi quan trọng. Tại điểm thi, các tình nguyện viên đã tích cực hỗ trợ phát nước uống miễn phí, tặng quạt tay, kẹo và túi đậu đỏ may mắn cho thí sinh; hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh trong thời gian chờ đợi; nhận trông giữ đồ dùng cá nhân, hỗ trợ cất giữ xe đạp, xe máy và các vật dụng cần thiết”, Bí thư Đoàn xã Thiệu Trung Tô Thị Lâm nói.

Trong ngày thi đầu tiên, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cũng đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự điểm thi, đảm bảo các điều kiện làm việc của hội đồng thi, phòng đựng bài thi, đề thi và các phương án dự phòng... Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương, ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời lưu ý các điểm thi quan tâm làm tốt các khâu bảo quản đề thi, bài thi. Cán bộ, giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm quy chế thi, siết chặt kỷ luật phòng thi, song không tạo áp lực cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Phía sau cánh cổng trường thi là hành trình chinh phục tri thức, còn phía trước là những ước mơ đang chờ được viết tiếp. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, địa phương, sự làm việc nghiêm túc của lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi, sự hỗ trợ hết mình của các lực lượng tình nguyện viên cùng quyết tâm cao, các thí sinh ở Thanh Hóa đang hướng tới một kỳ thi thành công, mở ra những cơ hội mới trên chặng đường tương lai.

Để kịp thời hỗ trợ thí sinh, phụ huynh trong kỳ thi, Tỉnh đoàn huy động 112 đội hình với 2.300 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi. 100.000 chai nước uống, 5.000 quạt cầm tay, 5.000 suất ăn nhẹ đã được các đội hình tình nguyện trong toàn tỉnh huy động và trao tận tay thí sinh cùng người nhà.

Bài và ảnh: Linh Hương