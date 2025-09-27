Hướng đến mục tiêu hình thành kho bạc số

Gần 3 tháng đi vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động các Phòng Giao dịch của Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XI trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An hoạt động ổn định, không bị gián đoạn, ngắt quãng; các công việc liên quan đến nhiệm vụ của hệ thống KBNN luôn đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống và địa phương.

Kiểm tra hoạt động tại Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước khu vực XI quản lý địa bàn 13 xã thuộc các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy trước đây.

Phòng Giao dịch số 2 - KBNN khu vực XI quản lý địa bàn 11 xã thuộc các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc trước đây. Tuy địa bàn quản lý rộng, khối lượng chứng từ nhiều nhưng việc giao nhận và xử lý chứng từ giữa đơn vị kho bạc với đơn vị sử dụng ngân sách và khách hàng luôn bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn theo thẩm quyền được gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện các quy trình, quy định về giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ vậy, 100% hồ sơ hằng ngày đến nay đã được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn.

Ông Lý Xuân Lộc, Trưởng Phòng Giao dịch số 2, chia sẻ: “Thời gian đầu, đơn vị tập trung sắp xếp lại không gian làm việc, từng bước kiện toàn bộ máy, ổn định công tác tổ chức. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức của đơn vị còn làm việc cả ngày nghỉ để tập trung cập nhật, chuyển đổi dữ liệu, đồng bộ hóa hệ thống nhằm bảo đảm các giao dịch tài chính, thu chi ngân sách không bị gián đoạn. Với hệ thống công nghệ hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ trong nội bộ, Phòng Giao dịch số 2 có thể đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện chuyển đổi số, đơn vị đã ứng dụng hiệu quả hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Đây là hệ thống cốt lõi, giúp tự động hóa toàn bộ quy trình thu, chi ngân sách, quyết toán và hạch toán kế toán. TABMIS giúp các giao dịch được xử lý nhanh chóng, chính xác và minh bạch, bảo đảm dòng chảy vốn ngân sách không bị gián đoạn”.

Không riêng Phòng Giao dịch số 2, các phòng giao dịch KBNN khác trên địa bàn tỉnh đều vận hành thông suốt, đáp ứng mọi điều kiện phục vụ sau gần 3 tháng đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Trương Ngọc Sơn, Trưởng Phòng giao dịch số 8, đơn vị quản lý địa bàn 13 xã thuộc các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước trước đây, cho biết: “Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn chủ động thực hiện theo chỉ đạo của KBNN và KBNN khu vực XI. Với việc nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đã cùng nhau nỗ lực học hỏi thường xuyên để sử dụng thành thạo các phần mềm, hệ thống mới. Điều này bảo đảm việc vận hành trơn tru và hiệu quả các ứng dụng công nghệ, đáp ứng tốt nhu cầu của chính quyền địa phương, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, hướng tới một nền tài chính công minh bạch, hiệu quả và an toàn”.

Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ, KBNN khu vực XI đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính xuất phát từ lợi ích của người dân, tổ chức; lấy khách hàng, người dân, tổ chức làm trung tâm; lấy sự hài lòng của khách hàng, người dân để đánh giá chất lượng phục vụ của các phòng giao dịch trực thuộc. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giao dịch điện tử là xu hướng tất yếu trong quan hệ giao dịch với các cơ quan Nhà nước trong cung cấp dịch vụ công. KBNN khu vực XI thường xuyên cập nhật, công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở đơn vị bảo đảm đầy đủ, chính xác. Hiện, 100% các thủ tục hành chính được đơn vị cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, tổ chức triển khai nâng cấp hệ thống TABMIS, các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến, chương trình quản lý văn bản và điều hành tập trung, đề án, dự án theo đúng lộ trình triển khai và hướng dẫn của KBNN. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung chuyển đổi đúng lộ trình của chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần xây dựng thành công kho bạc số...

Với những giải pháp đã thực hiện, KBNN khu vực XI đã triển khai các hoạt động thu, chi ngân sách an toàn. Tính đến đầu tháng 9/2025, đơn vị đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 26.749 tỷ đồng và đã giải ngân 26.749 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Thời gian tới, KBNN khu vực XI sẽ luôn bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và của chính quyền địa phương 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trên cơ sở kết quả từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, để xác định 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác. Cụ thể, tiếp tục hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ và quản trị hệ thống. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, với mục tiêu là đến năm 2030 hình thành kho bạc số; nghiên cứu, rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng đẩy mạnh công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bài và ảnh: Khánh Phương