Hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Ngày 3/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tham gia buổi tập huấn có gần 60 thành viên là đại diện lãnh đạo UBND xã, ban điều hành dự án và các bí thư chi bộ, trưởng thôn thuộc 4 xã trong vùng dự án.

Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025” được triển khai đến ngày 31/5/2026, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng tại 4 xã Nông Cống, Thạch Quảng, Thành Vinh, Các Sơn.

Đại diện các thôn trao đổi về quá trình thực hiện dự án.

Tại buổi tập huấn, đại diện Ban Công tác xã hội – Quản lý thảm họa (Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã cung cấp thông tin tổng quan về dự án. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện dự án từ lựa chọn địa bàn hưởng lợi, xác định người hưởng lợi, chuẩn bị cấp phát đến thực hiện cấp phát và báo cáo. Các bước được thực hiện đúng tiêu chí, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và thống nhất trong quá trình thực hiện tại cơ sở.

Các đại biểu và học viên được trao đổi các nội dung trọng tâm, như: hướng dẫn tiêu chí lựa chọn và quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi hỗ trợ tiền mặt có điều kiện để sửa nhà ở; lựa chọn hộ hưởng lợi hỗ trợ tiền mặt có điều kiện để phục hồi sinh kế; lựa chọn hộ hưởng lợi hỗ trợ tiền mặt không điều kiện; kỹ năng tổ chức họp thôn, điều hành bình xét; xây dựng kế hoạch triển khai tại xã, thôn...

Đại diện Ban Công tác xã hội – Quản lý thảm họa (Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) hướng dẫn quy trình thực hiện dự án.

Lớp tập huấn giúp các địa phương, cá nhân nắm vững quy trình thực hiện dự án. Đồng thời, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, góp phần triển khai dự án kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thùy Linh