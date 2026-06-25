Hướng dẫn phân biệt hàng thật - hàng giả của một số nhãn hiệu

Ngày 25/6, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả năm 2026.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn phân biệt hàng thật, giả năm 2026.

Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 100 công chức thuộc lực lượng QLTT và đại diện các sở, ngành liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin giới thiệu, hướng dẫn cách phân biệt hàng thật - hàng giả của một số nhãn hiệu hàng hóa như INAX, SD - 3C, MLB, BLUM, Unilever, Hermès, L'Oreal, Levis Strauss & Co, BLUM, Victoria’s Secret, On Cloud, Abbott...

Các đại biểu cũng được trao đổi, giải đáp về các quy định mới của Luật Sở hữu trí tuệ, các vướng mắc trong quá trình phối hợp thực thi quyền sở hữu trí tuệ; quy trình xử lý đấu tranh ngăn chặn xử lý vi phạm hành chính liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của các nhãn hiệu.

Đại diện VACIP thông tin hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 206 vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là hơn 7,7 tỷ đồng.

Qua kiểm tra cho thấy, tình hình vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh tuy không nổi cộm nhưng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Tình trạng vi phạm về hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra, trong đó tập trung các mặt hàng như: giày, dép, quần áo, túi xách, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang, linh phụ kiện điện thoại...

Đại biểu tham quan, tìm hiểu thực tế các mẫu hàng thật, hàng giả của các nhãn hàng được trưng bày tại hội nghị.

Việc tổ chức hội nghị thông tin, tập huấn phân biệt hàng thật - hàng giả nhằm trang bị những kiến thức, kinh nghiệm phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng QLTT.

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, minh bạch thị trường hàng hoá tiêu dùng tại địa phương.

Thanh Thảo