Hungary chỉ trích đề xuất ngân sách giai đoạn 2028-2034 của EU là “ngân sách Ukraine”

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto vừa lên tiếng chỉ trích dự thảo ngân sách 7 năm cho giai đoạn 2028-2034 do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất, đồng thời cảnh báo, tiền đóng thuế của người dân châu Âu sẽ được chi tiêu ở Ukraine, thay vì củng cố nền kinh tế châu Âu.

Phản ứng này của Hungary có thể sẽ cản trở việc thông qua đề xuất ngân sách, vốn cần được toàn bộ 27 quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu thông qua, với quá trình thương lượng dự kiến kéo dài ít nhất 2 năm.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Magyarnemzet

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjarto cho rằng, các nhà lãnh đạo EU có kế hoạch phân bổ tiền của người dân để tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, Chính phủ Hungary sẽ không để người dân nước này phải trả giá cao hơn nữa cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Peter Szijjarto chỉ trích tư duy chiến tranh dài hạn đang ngày càng gia tăng ở Brussels và khắp Tây Âu. Ông cho rằng nền kinh tế châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và các quỹ của EU nên được sử dụng để khôi phục khả năng cạnh tranh thay vì tài trợ cho Ukraine. Việc phân bổ ngân sách lớn cho Kiev thay vì hỗ trợ cho các lĩnh vực khác sẽ làm tăng gánh nặng tài chính cho Hungary và các nước thành viên.

Trước đó, Thủ tướng Hungary Orban cũng đã bày tỏ sự phản đối gay gắt đối với đề xuất ngân sách này, cho rằng việc EU dự kiến dành khoảng 20-25% ngân sách cho Ukraine, mặc dù nước này chưa chính thức trở thành thành viên EU đồng nghĩa với việc chuyển 20% tiền thuế của người dân Hungary sang một quốc gia không thuộc liên minh. Điều này là không công bằng đối với các nước EU.

Ngoài Hungary, một số quốc gia EU khác như Hà Lan, Đan Mạch và Áo cũng phản đối đề xuất này, đồng thời nhấn mạnh đến việc kiểm soát chi tiêu chặt chẽ hơn và không ủng hộ tăng ngân sách quá mức.

Các chỉ trích của Hungary về đề xuất ngân sách giai đoạn 2028-2034 của Ủy ban châu Âu được đưa ra trong bối cảnh EU đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến nhu cầu tăng cường quốc phòng trước tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như cạnh tranh kinh tế toàn cầu với Mỹ và Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã công bố đề xuất ngân sách cho giai đoạn 2028-2034, với tổng mức chi lên tới 2.000 tỷ Euro. Trong đó, nguồn lực dành cho quốc phòng và không gian sẽ tăng gấp 5 lần, đạt 131 tỷ Euro.

