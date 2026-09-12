Houthi kiểm soát đảo chiến lược, đe dọa tuyến hàng hải Biển Đỏ

Lực lượng Houthi tại Yemen đã mở rộng kiểm soát tới đảo Perim, còn gọi là Mayun, nằm giữa eo biển Bab el-Mandeb, sau khi chiếm thành phố cảng Mocha ở bờ biển phía Tây Yemen. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động vận tải trên Biển Đỏ và gây thêm sức ép đối với Saudi Arabia, trong bối cảnh Riyadh đang phải chuyển hướng một phần hoạt động xuất khẩu dầu để tránh eo biển Hormuz.

Lực lượng Houthi tại Yemen đã mở rộng kiểm soát tới đảo Perim. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin, Houthi đã giành quyền kiểm soát đảo Perim sau khi tiến công và chiếm Mocha. Việc kiểm soát hòn đảo giúp Houthi có vị trí thuận lợi hơn để theo dõi hoạt động hàng hải qua khu vực và có thể tạo thêm sức ép đối với tàu thuyền đi vào hoặc rời Biển Đỏ.

Đà tiến quân của Houthi diễn ra trong bối cảnh xung đột khu vực đang gây sức ép đồng thời lên hai điểm nghẽn hàng hải quan trọng là Hormuz và Bab el-Mandeb. Trong khi Mỹ tập trung nguồn lực đối phó với những diễn biến tại eo biển Hormuz, việc Houthi mở rộng hiện diện ở cửa ngõ phía Nam Biển Đỏ đặt ra thêm thách thức đối với an ninh hàng hải và hoạt động bảo đảm tự do lưu thông trên tuyến đường nối châu Á với châu Âu qua kênh đào Suez.

Việc Houthi mở rộng kiểm soát đảo chiến lược Perim làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động vận tải trên Biển Đỏ và gây thêm sức ép đối với Saudi Arabia. Ảnh: AP

Việc Houthi mở rộng kiểm soát tại Bab el-Mandeb có thể khiến các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực trở nên phức tạp hơn, khi Washington phải tính đến nguy cơ một điểm nghẽn hàng hải khác bị đe dọa trong lúc đang tập trung vào eo biển Hormuz.

Diễn biến tại Bab el-Mandeb cũng đặc biệt đáng chú ý đối với Saudi Arabia. Sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, Riyadh đã tăng cường sử dụng các tuyến đường ống đưa dầu từ các mỏ ở phía Đông tới các cảng trên Biển Đỏ, qua đó tạo tuyến thay thế cho hoạt động xuất khẩu dầu bằng đường biển qua Hormuz. Tuy nhiên, việc Houthi mở rộng hiện diện dọc bờ biển phía Tây Yemen đang đặt tuyến vận chuyển thay thế này trước những rủi ro mới.

Thu Uyên

Nguồn: ChosunBiz, Reuters.