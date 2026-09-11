Houthi gia tăng hiện diện tại khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb

Các nguồn tin quân sự thuộc Chính phủ Yemen cho biết lực lượng Houthi đã tiến tới quần đảo Hanish, gia tăng hiện diện tại khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb, trong khi giao tranh tiếp tục diễn biến phức tạp dọc bờ biển phía Tây Yemen.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các xe tải chở thiết bị quân sự từ Saudi Arabia đến Yemen. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin, lực lượng chính phủ Yemen và các đồng minh đang di chuyển về phía Nam dọc bờ biển Biển Đỏ, hướng tới Dhubab, khu vực nằm gần eo biển Bab el-Mandeb và đối diện đảo Perim. Việc kiểm soát Dhubab và đảo Perim được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng kiểm soát tuyến hàng hải qua eo biển chiến lược này.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh tình hình Yemen tiếp tục căng thẳng và nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực gia tăng. Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Yemen ngày 10/9, Đặc phái viên Liên hợp quốc Hans Grundberg cảnh báo việc xung đột tái diễn có thể kéo Yemen vào một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg. Ảnh: America-times.

Ông Grundberg cho biết tháng trước đã cảnh báo Yemen đối mặt với nguy cơ tái diễn xung đột quy mô lớn nghiêm trọng nhất kể từ lệnh ngừng bắn năm 2022, nhưng nguy cơ này nay đã trở thành hiện thực. Theo ông, giao tranh mới đánh dấu bước ngoặt sau hơn 4 năm tương đối yên ổn kể từ lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian.

Đặc phái viên Liên hợp quốc cảnh báo xung đột không chỉ có nguy cơ đẩy Yemen vào một cuộc chiến kéo dài và ngày càng lan rộng, mà còn có thể một lần nữa kéo nước này vào cuộc đối đầu khu vực chưa được giải quyết, gây tác động trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn còn khả năng giải quyết các yêu cầu của Yemen thông qua đàm phán và cho biết đã đưa ra các đề xuất nhằm ngăn chặn tình trạng leo thang.

Liên quan các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, Bộ Ngoại giao Pakistan lên án các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dân sự và kinh tế tại Abha, Khamis Mushait, Jazan và Najran, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Saudi Arabia. Bộ Quốc phòng Pakistan trước đó cũng tuyên bố Islamabad sẽ có phản ứng nếu Saudi Arabia bị tấn công hoặc xung đột lan sang lãnh thổ nước này.

Thanh Hằng

Nguồn: ABC News, Reuters.