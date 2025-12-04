Hợp tác quốc tế Việt Nam và NGOs giai đoạn 2020-2024

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), các đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và khối doanh nghiệp.

Gần 1,14 tỷ USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Phát biểu khai mạc, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, tại hội nghị, các đại biểu trong và ngoài nước, bao gồm các cơ quan hợp tác phát triển, nhà tài trợ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thảo luận và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Các định hướng thống nhất được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu chào mừng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Điểm mới nổi bật là sự tham gia sâu và chủ động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong quá trình chuẩn bị và tổ chức sự kiện.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài không chỉ tham dự với tư cách khách mời mà còn trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, đồng chủ trì các hội thảo chuyên đề, phối hợp tổ chức triển lãm cùng các hoạt động truyền thông.

Cách tiếp cận này thể hiện tinh thần hợp tác bình đẳng, cùng phát triển và phản ánh bước chuyển quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Tiếp nối các Hội nghị quốc tế vào các năm 1992, 2003, 2013 và 2019, với chủ đề “Hợp tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững,” Hội nghị quốc tế lần thứ V được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025; làm rõ các tác động và đóng góp của các chương trình, dự án tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hợp tác hiệu quả giữa bộ, ngành, địa phương và tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đồng thời tổng kết những bài học thực tiễn trong công tác quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Theo báo cáo, giai đoạn 2020-2025, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó đoán định, tạo ra những thách thức lớn trong quan hệ quốc tế và tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, với nỗ lực đổi mới tư duy, nội dung và cách tiếp cận của các bộ ngành, tổ chức, địa phương, hoạt động và viện trợ phi chính phủ nước ngoài ngoài trong 5 năm qua vẫn duy trì ổn định.

Tính đến ngày 30/11/2025, có 379 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên tại Việt Nam với tổng giá trị viện trợ giai đoạn 2020-2024 đạt gần 1,14 tỷ USD.

Các dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trải rộng trên phạm vi cả nước, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như: y tế, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục-đào tạo, tài nguyên-môi trường, xây dựng năng lực tổ chức, hỗ trợ tư pháp...

Khuyến khích mô hình hợp tác đa bên, liên kết công-tư-xã hội

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn chủ trương ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đồng thời huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững của quốc gia.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thời gian qua tiếp tục khẳng định vai trò là một kênh đối ngoại quan trọng trong tổng thể các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đánh giá cao vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, khuyến khích các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân rộng mô hình hợp tác đa bên, liên kết công-tư-xã hội...

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn với các đại biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đổi mới tư duy, đổi mới phương thức quản lý theo hướng tập trung phục vụ người dân và sự phát triển của cộng đồng; chủ động tiếp cận nguồn viện trợ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ; chú trọng đặc biệt đến tính bền vững của dự án...

Tại Hội nghị, đánh giá cao tinh thần hợp tác từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, bà Lê Kim Dung, Trưởng đại diện tổ chức phi chính phủ CARE/Hoa Kỳ tại Việt Nam mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục ban hành các chính sách cởi mở, tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc theo cơ chế hợp tác ba bên. Từ đó, các tổ chức phi chính phủ sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để cùng chung tay đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Tuyết Nga, Trưởng đại diện của PATH tại Việt Nam phát biểu cam kết PATH sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam; là đối tác tin cậy của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia...

Hội nghị gồm 2 phiên toàn thể và 4 hội thảo chuyên đề được tổ chức song song, tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển nền giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Giảm nghèo bền vững và giải quyết các vấn giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần kiến tạo phát triển và quản lý phát triển xã hội bền vững; Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường bền vững và Tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và sự tham gia của khối doanh nghiệp.

Thời gian qua, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cùng các bộ, ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố chú trọng tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực của Ủy ban, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc điều phối và kết nối hiệu quả giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các cơ quan, địa phương của Việt Nam, là kênh thông tin thường xuyên, định kỳ và định hướng hợp tác cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nhà tài trợ làm cơ sở xây dựng chiến lược, hoạch định các chương trình, dự án phù hợp với ưu tiên và nhu cầu của Việt Nam; đổi mới và đa dạng phương thức, đối tượng quan hệ hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tập trung chuẩn hóa các thủ tục hành chính, hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý một số thủ tục hành chính; phát huy cơ chế phối hợp liên ngành ở mỗi cấp; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và đánh giá về tình hình hợp tác của các bộ, ngành, địa phương; chú trọng công tác nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm về công tác phi chính phủ nước ngoài ở các bộ, ngành, tổ chức nhân dân và địa phương bền vững.../.

Theo TTXVN