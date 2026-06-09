Hợp tác Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia là nền tảng ổn định, phát triển khu vực

Ngày 9/6, ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov khẳng định, cơ chế hợp tác ba bên giữa Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ổn định, an ninh và phát triển kinh tế tại khu vực Nam Kavkaz, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động địa chính trị và kinh tế.

Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov. Ảnh: APA.

Phát biểu tại Hội nghị ba bên lần thứ 10 giữa ngoại trưởng Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia diễn ra tại Istanbul, ông Bayramov nhấn mạnh rằng, hợp tác năng lượng vẫn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ đối tác giữa ba nước.

Theo Bộ Ngoại giao Azerbaijan, ông Bayramov đánh giá các dự án hạ tầng chiến lược như đường ống dẫn dầu Baku-Tbilisi-Ceyhan, đường ống dẫn khí Baku-Tbilisi-Erzurum, Southern Gas Corridor và tuyến đường sắt Baku-Tbilisi-Kars Railway là những minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác giữa ba quốc gia.

Theo ông, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn và kinh tế thế giới đối mặt nhiều thách thức, sự phối hợp chính trị giữa Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Nhà ngoại giao Azerbaijan cho rằng cơ chế hợp tác ba bên đã trở thành nền tảng quan trọng góp phần bảo đảm ổn định và thúc đẩy phát triển khu vực.

Ngoại trưởng Bayramov cũng nhấn mạnh, vai trò của ba nước trong việc phát triển Tuyến vận tải quốc tế xuyên biển Caspi (Middle Corridor), tuyến giao thương được xem là cầu nối quan trọng giữa châu Á và châu Âu.

Hội nghị ba bên lần thứ 10 giữa ngoại trưởng Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia diễn ra tại Istanbul. Ảnh: Anadolu.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng và vận tải, ông cho rằng còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước và du lịch. Ông đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp nhằm ứng phó với các thách thức chung như khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, an ninh mạng và biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Azerbaijan cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình chuẩn bị đăng cai COP31.

Đề cập đến tiến trình bình thường hóa quan hệ với Armenia, ông Bayramov cho biết, các biện pháp xây dựng lòng tin và thúc đẩy hòa bình của Azerbaijan đã góp phần tạo động lực tích cực cho đối thoại giữa hai nước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn cần giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để hướng tới một nền hòa bình bền vững và lâu dài.

Ngoại trưởng Azerbaijan cũng bày tỏ quan ngại trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, cho rằng tình hình hiện nay đang tác động tiêu cực tới an ninh khu vực và toàn cầu. Ông kêu gọi các bên liên quan giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thu Uyên