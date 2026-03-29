Hơn 50 cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Sự kiện Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 thu hút sự quan tâm của hơn 50 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương dự, đưa tin. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV cùng các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, góp phần lan tỏa rộng rãi thông tin đến đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh.

Các phóng viên, biên tập viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí của hội nghị.

Để đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền diễn ra nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, Trung tâm Báo chí của hội nghị được đầu tư đồng bộ với hệ thống máy tính hiện đại, đường truyền internet tốc độ cao và các điều kiện kỹ thuật thuận lợi. Đây là “đầu mối” quan trọng, hỗ trợ tối đa cho đội ngũ phóng viên tác nghiệp trực tiếp, xử lý và truyền tải thông tin kịp thời.

Phóng viên, biên tập viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa xử lý tin bài tại Trung tâm Báo chí.

Phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí Trung ương tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã góp phần nâng cao chất lượng công tác truyền thông. Với tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tâm huyết của đội ngũ những người làm báo, công tác tuyên truyền về hội nghị được triển khai đồng bộ, đa chiều và sâu rộng.

Quay phim Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tác nghiệp tại hội nghị.

Các phóng viên cập nhật tin tức về hội nghị.

Ê kíp biên tập viên, kỹ thuật viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thực hiện truyền hình trực tiếp hội nghị.

Với sự quan tâm phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí, hình ảnh tỉnh Thanh Hóa năng động, giàu tiềm năng và thân thiện với nhà đầu tư được truyền tải mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thành công chung của hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026.

Nhóm Phóng viên