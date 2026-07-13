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Hơn 466,7 tỷ đồng thành lập Cụm công nghiệp Hoằng Quỳ

HG (Nguồn: UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoằng Quỳ, xã Hoằng Giang với diện tích khoảng 47,4ha. Dự kiến, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 466,7 tỷ đồng.

Hơn 466,7 tỷ đồng thành lập Cụm công nghiệp Hoằng Quỳ

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoằng Quỳ, xã Hoằng Giang với diện tích khoảng 47,4ha. Dự kiến, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 466,7 tỷ đồng.

Hơn 466,7 tỷ đồng thành lập Cụm công nghiệp Hoằng Quỳ

Ngành nghề hoạt động chủ yếu của cụm côn nghiệp gồm: Chế biến thực phẩm; Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (không sử dụng nguyên liệu tái chế); Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất công nghiệp Cơ khí, chế tạo; Sản xuất linh kiện điện tử (trừ ngành nghề có một trong các công đoạn mạ, phủ màu bằng sơn hoặc hoá chất, làm sạch bằng hoá chất độc theo quy định của pháp luật về hoá chất)...

Chủ đầu tư là Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực.

UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Hoằng Giang thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng dự án...

HG (Nguồn: UBND tỉnh)

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