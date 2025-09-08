Hơn 30 năm “gánh” việc thôn làng

“Ở đâu nghèo đói, gọi xung phong/ Lon nước, mo cơm lội khắp đồng/ Ở đâu tiền tuyến, kêu anh đến/ Tay súng tay cờ, lại tiến công!”. Đó là lời kết trong tham luận của Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Đồng Thịnh, xã Hoằng Lộc Bùi Đức Thuận (sinh năm 1956) tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Lộc nhiệm kỳ 2025-2030. Những câu từ này được ông mượn ý trong 4 câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, như một lời nhắn nhủ đầy tâm huyết, đã chạm đến trái tim nhiều người.

Ông Bùi Đức Thuận (bên phải), Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Đồng Thịnh, xã Hoằng Lộc vui vẻ trò chuyện cùng người dân. Ảnh: Việt Hương

Xúc động trước tham luận sâu sắc của một đảng viên cao tuổi đời, nhiều tuổi Đảng tại đại hội, tôi tìm và gặp ông Thuận tại nhà văn hóa thôn Đồng Thịnh. Nhìn dáng vẻ mộc mạc, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn, nhưng khi ông cất lời trò chuyện, ánh mắt lại kiên định, hoạt bát, giọng nói trầm ấm, chậm rãi, đầy sức thuyết phục.

Ông Thuận từng có 14 năm gắn bó với môi trường quân đội. Năm 1989, ông về nghỉ chế độ bệnh binh, song tình yêu và trách nhiệm với quê hương vẫn luôn thôi thúc ông. Năm 1992, với sự tín nhiệm của người dân, ông bắt đầu gắn bó với công việc trưởng thôn. Cũng từ đó, mối “nhân duyên” kéo dài hơn 30 năm, trải qua các vị trí như trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn... Ở vai trò nào, và ở thời kỳ gian khó hay giai đoạn phát triển hiện nay, ông vẫn luôn tâm huyết, trách nhiệm, hết mình với công việc chung. Với ông, đó không chỉ là nhiệm vụ của người đảng viên, mà còn là duyên nợ ân tình với mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông Thuận khiêm nhường tự nhận “tuổi cao, trình độ có hạn”, nhưng qua những câu chuyện ông kể lại thấy rõ sự sắc sảo và tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên thấu hiểu từng lối sống, con đường, từng bước phát triển của quê hương.

"Đảng viên nói phải gắn với dân, mà muốn gắn thì phải nghe, phải biết người dân đang nghĩ gì, cần gì. Hơn 30 năm gắn bó với công việc của thôn, điều quý giá nhất đối với tôi đó là được Nhân dân tín nhiệm, giao trọng trách. Và để làm được điều đó thì bản thân phải gương mẫu, trung thực, thẳng thắn. Nói là làm, mà đã làm thì là phải đến nơi, đến chốn", ông Thuận nói.

Ông tin rằng, muốn xây dựng một cộng đồng vững mạnh thì phải dựa vào sức mạnh của Nhân dân. Dân tin thì việc khó mấy cũng làm được, còn dân mất lòng tin thì việc nhỏ cũng không xong. Với tư tưởng đó, chi bộ và ban công tác mặt trận thôn đã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết từ lòng dân, vận động con em xa quê, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, sân chơi thể thao, cải tạo khuôn viên ao làng, xây dựng hệ thống thoát nước, trồng mới hàng dừa...

Nhờ sự đồng lòng của người dân, năm 2022 thôn Đồng Thịnh đã hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Phía sau thành quả ấy là sự đóng góp của rất nhiều người dân và cũng là dấu ấn không nhỏ của ông. Tuy nhiên, ông không bao giờ tự nhận công lao về mình.

Hoằng Lộc là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, văn hiến và hiếu học, từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Trên địa bàn xã có 13 di tích lịch sử- văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia và 10 di tích cấp tỉnh. Tuy nhiên, ông Thuận cho rằng, việc bảo tồn di tích không chỉ là trùng tu tường vách, mà quan trọng hơn là gìn giữ ký ức, giáo dục truyền thống, kết nối thế hệ. Với vai trò là người đứng đầu chi bộ và ban công tác mặt trận, ông đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống gắn với các địa danh lịch sử, kết hợp sinh hoạt chi bộ, đoàn thể với các hoạt động “về nguồn”, xây dựng các tuyến đường xanh, sạch đẹp, gắn với cảnh quan NTM, giữ gìn khuôn viên di tích... Hương ước, quy ước được điều chỉnh phù hợp với pháp luật và tình hình mới, nhằm xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong, mỹ tục của quê hương.

Trong câu chuyện của mình, ông nhắc nhiều đến những trăn trở, mong muốn làm sao để hệ thống loa truyền thanh của xã hiện đại hơn, phục vụ hành chính công phải thông suốt, nhanh hơn để bà con khỏi phiền lòng, làm sao để chợ tạm, chợ cóc được giải quyết dứt điểm, đảm bảo an toàn giao thông. Ông cùng chi bộ ấp ủ những kế hoạch, dự định để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, tìm nguồn kích cầu để chi bộ lại bắt tay vào vận động bà con đóng góp thảm nhựa thêm một số tuyến đường xóm, để giao thông đồng bộ, sạch đẹp và bền vững hơn.

Câu chuyện về ông Thuận không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là bài học sống động về sự tận tâm, thấu hiểu và trách nhiệm của người cán bộ cơ sở - “chất keo” gắn kết lòng dân, tạo nên sức mạnh nội sinh để xây dựng và phát triển quê hương.

Việt Hương