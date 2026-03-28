Hơn 200 VĐV tham gia Hội thao kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Thể dục thể thao

Sáng 28/3, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026).

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao.

Hội thao thu hút trên 200 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đến từ các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương tham gia. Các vận động viên thi đấu nội dung: bóng bàn, cầu lông, pickleball.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến phát biểu khai mạc.

Các vận động viên tham gia hội thao.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập ngành TDTT Việt Nam; hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây là dịp để cán bộ, viên chức và người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch giao lưu, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của ngành TDTT. Hoạt động còn góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

Các vận động viên tranh tài ở môn bóng bàn.

Các cuộc tranh tài quyết liệt diễn ra trên sân cầu lông.

Với tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài các nội dung của hội thao với tinh thần thi đấu hết mình, quyết tâm giành thành tích cao. Sự cố gắng, nỗ lực của các VĐV trong các nội dung thi đấu cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo nên bầu không khí sôi động, hấp dẫn.

Anh Tuân