Hơn 2.800 học sinh tại xã Đồng Tiến phải nghỉ học

Hơn 2.800 học sinh tại các điểm trường ở xã Đồng Tiến bị ngập đã phải nghỉ học từ ngày 17/9 để bảo đảm an toàn.

Nước ngập sâu 50 cm tại Trường THCS Đồng Tiến.

Cập nhật đến 15 giờ ngày 17/9, toàn xã có 23 tuyến đường bị ngập; 46 hộ có nước ngập đến sân, nguy cơ ngập vào nhà. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ di chuyển tài sản lên khu vực cao, an toàn.

Tuyến đường vào các trường học trên địa bàn bị ngập sâu, địa phương dự kiến tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 18/9 để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, 6 điểm trường trên địa bàn bị ngập, gồm các điểm trường thuộc Trường THCS, Trường Tiểu học và Trường Mầm non. Tổng cộng 2.822 học sinh phải nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Kiểm tra tình trạng ngập tại khu vực các trường học ở xã Đồng Tiến sáng 17/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân và khả năng tiêu thoát nước của khu vực này, đề xuất phương án nâng công suất trạm bơm tiêu và các giải pháp phù hợp, xử lý tình trạng ngập kéo dài, không để việc học tập của học sinh bị gián đoạn mỗi khi xảy ra mưa lớn.

Mưa lớn cũng gây ngập toàn bộ gần 503 ha lúa đang đến kỳ thu hoạch, trong đó 185 ha ngập trắng, 317,76 ha ngập từ 2/3 cây lúa trở lên. Khoảng 50 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hiện địa phương đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại.

Vận hành trạm bơm Trúc Chuẩn - Đồng Tiến.

Trước diễn biến của mưa lớn, xã Đồng Tiến đang duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức khơi thông các điểm ách tắc tại hệ thống mương nội đồng và khu dân cư.

Xã cũng đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Sông Chu vận hành 4 trạm bơm với tổng số 14 máy để tiêu úng, gồm các trạm Trúc Chuẩn, Thọ Lộc, Hang Trâu và B4/10.

Tùng Lâm