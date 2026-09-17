Công an xã Nông Cống phối hợp di dời 420 hộ dân đến nơi an toàn

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Nông Cống xảy ra ngập lụt tại nhiều khu vực. Hiện 8/19 thôn bị ngập, với 516 hộ dân bị ảnh hưởng.

Lực lượng công an xã hỗ trợ đưa người dân và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an xã Nông Cống đã chủ động tham mưu cho UBND xã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất tại chỗ phục vụ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp gia cố các vị trí đê, cầu, cống có nguy cơ mất an toàn.

Tại các tuyến đường ngập sâu, lực lượng Công an tổ chức cảnh báo, phân luồng, hướng dẫn người và phương tiện, hạn chế đi vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng công an tham gia gia cố tuyến đê xung yếu.

Đặc biệt, Công an xã đã thành lập 5 tổ công tác xuống từng thôn, khu vực trọng điểm, phối hợp rà soát tình hình, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ngập, có nguy cơ mất an toàn.

Tính đến 11 giờ ngày 17/9, Công an xã Nông Cống đã phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ 420 hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an đang tiếp tục bám địa bàn, theo dõi sát diễn biến ngập lụt, rà soát các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng để kịp thời hỗ trợ, di dời khi cần thiết.

Quốc Hương