Hôm nay Quốc hội bàn về phát triển văn hóa, gỡ vướng cho các dự án tồn đọng

Theo chương trình đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, sáng nay (20/4), Quốc hội khóa XVI sẽ bàn về việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công; cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Hôm nay (20/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, bàn nhiều vấn đề quan trọng về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; thực hiện thí điểm chế định luật sư công; và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Theo chương trình, đầu buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, sẽ trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quan trọng này.

Tiếp theo, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trình bày Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội sẽ lần lượt trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự thảo nghị quyết trên.

Trong khoảng thời gian từ 8 giờ 40 đến 10 giờ 45, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ liên quan đến các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về: Một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; thực hiện thí điểm chế định luật sư công; việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, theo nội dung chương trình phiên họp buổi sáng, dự kiến Quốc hội sẽ họp bàn (họp riêng) đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Sau đó, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến các nội dung trên./.

Theo Vietnam+