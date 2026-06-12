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Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Mục tiêu và tầm nhìn

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Mục tiêu và tầm nhìn

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Mục tiêu và tầm nhìn

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Mục tiêu và tầm nhìn

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Mục tiêu và tầm nhìn

Mai Huyền

Từ khóa:

#Khoa học công nghệ #Đổi mới sáng tạo #Chuyển đổi số #Công nghiệp #Nghị quyết #Phát triển #Cách mạng #Bền vững #khẳng định #quyết tâm

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