(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Mục tiêu và tầm nhìn
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.
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