Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Mục tiêu và tầm nhìn

Quyết định số 185-QĐ/TW: Bộ Chính trị giao 1.878.362 biên chế năm 2026 Văn bản pháp luật 16:35 11/06/2026 Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 2/6/2026, về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; cơ quan Mặt trận Tổ quốc, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 18 Thời sự 16:30 11/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 18 đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cấp các công trình giao thông; chế độ, chính sách đối với người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau sắp...

Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thời sự 16:13 11/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/6, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty Cổ...