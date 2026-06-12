Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 16

Chiều 12/6, tổ đại biểu HĐND tỉnh số 16, gồm các đồng chí: Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trịnh Hà Hoàng Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang đã tiếp xúc cử tri các xã: Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Toán, Thiệu Trung và Thiệu Tiến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 16.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã đã kiến nghị nhiều vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm. Trong đó, đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí nâng cấp, mở rộng một số tuyến giao thông trọng điểm như đường 516C, một số tuyến đê hư hỏng xuống cấp và công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp....

Về lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục ban hành các cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm ổn định giá cả vật tư, nông sản, hỗ trợ tìm đầu ra cho nông sản và phát triển các mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao.

Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính và thôn, tổ dân phố, tránh lãng phí nguồn lực; đề nghị Nhà nước có chính sách đảm bảo mức thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố để đội ngũ này yên tâm công tác trong điều kiện khối lượng công việc được giao lớn, địa bàn hoạt động rộng hơn.

Các đại biểu và cử tri tham gia buổi tiếp xúc

Cử tri cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm sắp xếp, bổ sung cán bộ có chuyên môn cho các phòng ban cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải hoạt động gây hư hỏng tuyến tỉnh lộ 516B. Đề nghị bố trí nguồn kinh phí chi trả cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách nghỉ chế độ sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động; sớm có kế hoạch tuyển dụng giáo viên cho các địa phương nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại các địa phương.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tới.

Đình Hà