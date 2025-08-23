Hồi Xuân khắc phục khó khăn, phục vụ tốt nhu cầu của người dân

Kết quả nổi bật tại xã Hồi Xuân sau khi mô hình xã mới đi vào vận hành gần 2 tháng là việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp được đảm bảo, thông suốt. Từ những lo lắng ban đầu về khối lượng công việc lớn, nguy cơ chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, sau gần 2 tháng vận hành mô hình mới, đến nay các TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã đã được thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả. Nhiều thủ tục, nhất là lĩnh vực đất đai trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện, nay phân cấp về xã đã được xử lý nhanh chóng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồi Xuân phục vụ Nhân dân.

Cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay, bà Lộc Thị Lực ở bản Cỗi Khiêu rất vui, bởi trước đây người thân của bà cũng làm thủ tục nhưng phải đi lại rất nhiều lần, tốn nhiều thời gian lẫn chi phí. Nhưng nay được cán bộ xã hướng dẫn tận tình, trách nhiệm nên chỉ sau 10 ngày đã nhận được kết quả, sớm hơn quy định 10 ngày. Bà Lực phấn khởi cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ vì thủ tục ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồi Xuân được giải quyết rất nhanh gọn, tiết kiệm được nhiều thời gian, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trách nhiệm, gần gũi, công việc trôi chảy, giải quyết nhanh chóng. Các bước xử lý đều rõ ràng, minh bạch, khách quan. Cái gì chúng tôi chưa biết, chưa rõ, chưa hiểu thì đều được cán bộ, công chức ở đây giải thích, hướng dẫn cặn kẽ, tỉ mỉ, chu đáo”.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân Lê Văn Dũng cho biết “Ngay sau khi đi vào hoạt động, xã đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, bố trí cán bộ, công chức có năng lực, tinh thần trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân được giải quyết thỏa đáng. Nếu như trước đây, một số ít công chức có tư tưởng làm việc theo kiểu tròn vai, thì nay tư duy ấy đã được xóa bỏ, thay thế bằng tinh thần trách nhiệm cao, vì Nhân dân phục vụ. Tuy một số lĩnh vực cán bộ chuyên sâu như địa chính - xây dựng, tài chính - kế toán và trang thiết bị máy móc phục vụ còn thiếu, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, công chức của xã đã nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồi Xuân, sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận 423 hồ sơ, thực hiện số hóa 423 hồ sơ. Không phiền hà, sách nhiễu, không né tránh, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc, cán bộ, công chức trung tâm đã nỗ lực giải quyết trước hạn và đúng hạn 414 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Bài và ảnh: Khắc Công