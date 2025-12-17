Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan xét xử

Cùng với tổ chức thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tòa án Nhân dân tỉnh đã chú trọng kiểm tra công vụ, nghiệp vụ và đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện quy trình thủ tục tố tụng, sớm đưa ra xét xử công khai các vụ án tham nhũng.

Một phiên tòa xét xử công khai vụ án tham nhũng, chức vụ tại Tòa án Nhân dân tỉnh.

Thẩm phán Ngô Thị Hà, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh cho biết: "Xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, vừa có tính cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài, Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tòa án 2 cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp. Trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng văn hóa liêm chính, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đề cao vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ, “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; chuẩn hóa quy trình làm việc, cải tiến tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, từ khâu tiếp dân đến tổ chức xét xử"...

Theo đó, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các phòng, tòa chuyên môn, Tòa án Nhân dân khu vực triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Nhất là xây dựng và ban hành, thực hiện các quy chế về chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng tài sản công; chi trả lương và phụ cấp qua tài khoản ngân hàng; đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến xây dựng tòa án điện tử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp của Đảng. Đồng thời, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, nghiệp vụ nhằm kịp thời nắm bắt tiến độ công việc, khắc phục tồn tại, hạn chế, không để xảy ra vi phạm trong hoạt động chuyên môn.

Cùng với đó, chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công chức giữ chức danh tư pháp. Ngoài mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung, trong năm 2025 tòa án 2 cấp trong tỉnh đã tổ chức 300 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 88 phiên tòa rút kinh nghiệm được truyền hình trực tuyến trong toàn ngành. Đồng thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm, án lệ của Tòa án Nhân dân tối cao.

Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, công khai các thủ tục khởi kiện tại trụ sở đơn vị. Chú trọng rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tư pháp, đặc biệt trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, cấp trích lục bản án, quyết định. Các tòa, phòng chuyên môn và tòa án khu vực đã triển khai nghiêm túc quy trình nội bộ theo cơ chế “một cửa”, bảo đảm minh bạch, rõ ràng, đúng thời hạn. Phân công án ngẫu nhiên cho thẩm phán giải quyết. Thực hiện nghiêm quy định về công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật... Thông qua đó bảo đảm cho tổ chức, công dân giám sát hoạt động của tòa án, góp phần phòng, ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực, nhất là tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu của cán bộ, công chức.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã quán triệt và thường xuyên kiểm tra hoạt động công vụ, nghiệp vụ trong ngành. Trong năm, đã tiến hành kiểm tra 6.125 hồ sơ; nghiên cứu, xem xét 4.355 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; kiểm tra 100% đơn vị tòa án cấp khu vực, qua đó kịp thời phát hiện, chỉ ra hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của các đơn vị.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Ngô Thị Hà cho biết thêm: "Cùng với chú trọng phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ, Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng hoàn thiện hồ sơ, đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật, nhanh chóng đưa ra xét xử công khai các vụ án về tham nhũng, chức vụ. Trong năm, tòa đã xét xử 24 vụ án thuộc diện này với 134 bị cáo, đạt tỷ lệ giải quyết 100%. Công tác xét xử được thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho các bên tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với hoạt động của tòa án. Hình phạt tòa tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm, góp phần bảo đảm thượng tôn pháp luật và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực".

Bài và ảnh: Đồng Thành