Phường Hạc Thành quyết liệt thiết lập lại trật tự đô thị

Hạc Thành là phường trung tâm của tỉnh nên công tác quản lý trật tự đô thị (TTĐT) luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Dù các lực lượng chức năng của phường đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác quản lý TTĐT vẫn còn nhiều tồn tại. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe sai quy định có chiều hướng gia tăng; việc xả rác bừa bãi, tập kết rác thải sinh hoạt sai giờ, sai nơi quy định vẫn xảy ra; nhiều tuyến phố biển quảng cáo, bảng hiệu vi phạm quy định; tình trạng dán tờ quảng cáo, rao vặt tại các địa điểm công cộng chưa được chấm dứt; công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm chưa thường xuyên, thiếu kịp thời và quyết liệt...

Các lực lượng chức năng phường Hạc Thành ra quân nhắc nhở, xử lý vi phạm.

Lập lại TTĐT, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn tạo tiền đề quan trọng cho xây dựng một đô thị văn minh, phát triển bền vững. Với quyết tâm cao, trung tuần tháng 11/2025, UBND phường Hạc Thành đã tổ chức đợt cao điểm ra quân thiết lập lại TTĐT, trật tự công cộng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Theo đó, tại Kế hoạch số 108/KH-UBND của UBND phường Hạc Thành đã chia ra 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 14/11 - 30/12/2025, tập trung tuyên truyền, vận động nhắc nhở, ký cam kết đến hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Sau thời gian tuyên truyền sẽ ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm và chốt trực duy trì, không để tái lấn chiếm vi phạm. Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2026 - 15/4/2026 tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm và duy trì lực lượng cắm chốt tại các tuyến đường, khu vực có nguy cơ tái diễn vi phạm.

Kế hoạch số 108/KH-UBND đặt ra mục tiêu 100% các tuyến đường, ngõ phố được chỉnh trang đồng bộ; 100% các tuyến phố chính không có biển quảng cáo sai quy định, không mái che, lều bạt lấn chiếm; 100% tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn phường được duy trì vệ sinh thường xuyên, không tồn đọng rác; 100% cơ quan, trường học, chợ dân sinh đảm bảo vệ sinh môi trường, không còn điểm đen ô nhiễm, bãi rác tự phát, xả thải bừa bãi. Đồng thời, hình thành ít nhất 7 tuyến phố kiểu mẫu “đẹp - trật tự - văn minh” là các tuyến đường: Đại lộ Lê Lợi, Bà Triệu, Trần Phú, Quang Trung, Lạc Long Quân, Phan Chu Trinh, Lê Hoàn, Nguyễn Trãi, Đinh Công Tráng.

Lấy tuyên truyền làm nòng cốt, sau 1 tháng thực hiện, 109/125 tổ dân phố trên địa bàn phường Hạc Thành đã tổ chức họp dân để tuyên truyền với 5.150 người tham gia. Tại các buổi họp dân đã tổ chức ký cam kết với 545 hộ đại diện các hộ kinh doanh trên các tuyến phố. Xây dựng 5 tin, bài tuyên truyền đăng trên các trang zalo, facebook nhóm của Công an phường và 125 tổ dân phố, thu hút hơn 5.000 lượt người tương tác và bình luận với hầu hết các ý kiến đều hưởng ứng và thống nhất ủng hộ việc triển khai thiết lập lại TTĐT trên địa bàn phường. Lực lượng công an phường và đội quy tắc sử dụng 6 xe ô tô tuyên truyền lưu động với 3.696 lượt. Cùng với đó, công an phường đã tổ chức ký cam kết với 76 trường học thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, TTĐT.

Qua công tác tuyên truyền, nhắc nhở của các tổ công tác, Nhân dân đã chủ động dọn dẹp hơn 720 cây xanh và các chậu cây cảnh lấn chiếm vỉa hè; tháo dỡ 285 biển quảng cáo đặt sai quy định, mất mỹ quan đô thị; tuyên truyền cá biệt và ký cam kết đối với 1.425 hộ thường xuyên sử dụng vỉa hè để kinh doanh, thu giữ 340 tang vật, công cụ vi phạm; giải quyết và duy trì tái lấn chiếm đối với 11 điểm họp chợ trái phép. Các doanh nghiệp viễn thông cũng đã chủ động tháo dỡ 630 biển quảng cáo lắp đặt trên các tuyến phố chính không đảm bảo mỹ quan đô thị...

Sau thời gian tuyên truyền, hằng tuần, Công an phường Hạc Thành đã xây dựng phương án phân công lực lượng gồm công an, quy tắc và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở chia thành 3 tổ công tác để ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm. Kết quả, công an phường và đội quy tắc đã lập biên bản 132 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 80 triệu đồng; thu giữ 340 tang vật, phương tiện vi phạm.

Thượng tá Phùng Văn Tuấn, Phó trưởng Công an phường Hạc Thành, cho biết: “Với quyết tâm trả lại vỉa hè cho người đi bộ, sau 1 tháng ra quân, hầu hết Nhân dân trên địa bàn phường đều thể hiện sự quan tâm, đồng thuận, ủng hộ các lực lượng chức năng trong việc thiết lập lại trật tự công cộng, TTĐT. Đại đa số hộ kinh doanh dọc các tuyến phố đã nắm được chủ trương và chấp hành các quy định của pháp luật. Đặc biệt, trên 22 tuyến phố chính đã chấm dứt được tình trạng lấn chiếm toàn bộ vỉa hè bày bán hàng hóa; không còn tình trạng đặt biển hiệu, biển quảng cáo 2 chân, ô dù trên vỉa hè; các mái che, mái vẩy đã cơ bản được dẹp bỏ; băng rôn, khẩu hiệu, quảng cáo không đảm bảo mỹ quan cơ bản được tháo gỡ. Riêng các tuyến đường Đại lộ Lê Lợi, Trần Phú, Quang Trung, Lạc Long Quân đã có chuyển biến rõ nét về tiêu chí "sạch - đẹp”.

Để công tác lập lại TTĐT được duy trì bền vững và cái vòng luẩn quẩn “dẹp trước, tái sau” không lặp lại, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các tổ dân phố, rất cần sự chấp hành nghiêm túc của người dân, nhất là các hộ kinh doanh, buôn bán. Lập lại TTĐT là việc phải làm thường xuyên, bền bỉ, quyết liệt và đồng bộ. Sau 45 ngày ra quân, phường Hạc Thành sẽ tổ chức họp, đánh giá kết quả thực hiện và triển khai đợt 2 để tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm và duy trì lực lượng cắm chốt tại các tuyến đường, khu vực có nguy cơ tái diễn vi phạm nhằm đưa công tác TTĐT đi vào nền nếp.

Bài và ảnh: Tố Phương