Hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình giống lúa lai ba dòng KU57 và Thơm SUMO 86

Ngày 8/5, Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (VINASEED) phối hợp với HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nga Phú và Hội Nông dân xã Nga An tổ chức hội thảo đầu bờ, đánh giá mô hình “Sản xuất giống lúa lai ba dòng năng suất - chất lượng cao KU57 và Thơm SUMO86”.

Đánh giá năng suất lúa lai ba dòng KU57 tại xã Nga An.

Vụ Xuân 2026, Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (VINASEED) phối hợp với HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nga Phú, xã Nga An thực hiện Mô hình “Sản xuất giống lúa lai ba dòng năng suất - chất lượng cao KU57 và Thơm SUMO86” với diện tích 19ha theo phương pháp gieo mạ khay, cấy máy tại cánh đồng Hội Ba, thôn Chính Nghĩa, xã Nga An.

Theo hợp đồng sản xuất, Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam hỗ trợ giống và tập huấn, hướng dẫn các hộ tham gia mô hình canh tác theo quy trình kỹ thuật. Quá trình sản xuất cho thấy, giống lúa lai ba dòng KU57 và Thơm SUMO86 là giống lúa có tiềm năng năng suất cao, phạm vi thích ứng rộng, cứng cây, chống chịu sâu bệnh khá, gạo trong, cơm thơm, mềm và ngon; là giống cảm ôn, gieo trồng được 2 vụ. Năng suất bình quân 8,0 - 8,5 tấn/ha.

Thành công bước đầu của mô hình là cơ sở quan trọng để ngành nông nghiệp địa phương xem xét, từng bước đưa các loại giống lúa này vào cơ cấu giống cây trồng trong các vụ tiếp theo, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Lê Hòa