Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc

Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc.

Theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH xã Vĩnh Lộc, thời gian qua, chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực trong hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Tính đến ngày 30/4, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đạt 518,238 tỷ đồng, chiếm 99,92% tổng dư nợ. Trong đó, Hội Nông dân quản lý dư nợ lớn nhất với 172,264 tỷ đồng, chiếm 33,24% tổng dư nợ, tăng 18,984 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ quá hạn được duy trì ở mức rất thấp, chỉ 65 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 0,04% và không còn nợ khoanh.

Cùng với hoạt động cho vay, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý nguồn vốn tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Công tác tự kiểm tra nội bộ được tăng cường. Riêng năm 2025, đã kiểm tra toàn diện tại 3 xã, 31 lượt tổ chức hội, 65 tổ tiết kiệm và vay vốn cùng 325 hộ vay.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban đại diện HĐQT NHCSXH xã Vĩnh Lộc, Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Lộc cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Lộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; chủ động rà soát, phân tích các khoản vay có nguy cơ phát sinh nợ quá hạn để kịp thời xử lý. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, nâng cao ý thức trả nợ và trả lãi đúng kỳ hạn. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm tín dụng chính sách thực sự trở thành “điểm tựa” cho người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đối với kiến nghị của địa phương về mở rộng đối tượng vay vốn đối với hộ có mức sống trung bình và nâng mức cho vay chương trình giải quyết việc làm, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh để xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu trong thời gian tới.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra thực tế hoạt động của một tổ tiết kiệm và vay vốn; thăm, nắm tình hình sử dụng vốn vay của một số hộ dân được vay vốn từ NHCSXH trên địa bàn xã.

Phan Nga