Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc.

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc

Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc.

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu kết luận buổi kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc.

Theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH xã Vĩnh Lộc, thời gian qua, chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực trong hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Tính đến ngày 30/4, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đạt 518,238 tỷ đồng, chiếm 99,92% tổng dư nợ. Trong đó, Hội Nông dân quản lý dư nợ lớn nhất với 172,264 tỷ đồng, chiếm 33,24% tổng dư nợ, tăng 18,984 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ quá hạn được duy trì ở mức rất thấp, chỉ 65 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 0,04% và không còn nợ khoanh.

Cùng với hoạt động cho vay, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý nguồn vốn tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Công tác tự kiểm tra nội bộ được tăng cường. Riêng năm 2025, đã kiểm tra toàn diện tại 3 xã, 31 lượt tổ chức hội, 65 tổ tiết kiệm và vay vốn cùng 325 hộ vay.

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến thăm, nắm tình hình sử dụng vốn vay của một số hộ dân được vay vốn từ NHCSXH trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban đại diện HĐQT NHCSXH xã Vĩnh Lộc, Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Lộc cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Lộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; chủ động rà soát, phân tích các khoản vay có nguy cơ phát sinh nợ quá hạn để kịp thời xử lý. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, nâng cao ý thức trả nợ và trả lãi đúng kỳ hạn. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm tín dụng chính sách thực sự trở thành “điểm tựa” cho người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến thăm, nắm tình hình sử dụng vốn vay của một số hộ dân được vay vốn từ NHCSXH trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.

Đối với kiến nghị của địa phương về mở rộng đối tượng vay vốn đối với hộ có mức sống trung bình và nâng mức cho vay chương trình giải quyết việc làm, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh để xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu trong thời gian tới.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra thực tế hoạt động của một tổ tiết kiệm và vay vốn; thăm, nắm tình hình sử dụng vốn vay của một số hộ dân được vay vốn từ NHCSXH trên địa bàn xã.

Phan Nga

Từ khóa:

#NHCSXH #Xã Vĩnh Lộc #MTTQ #Tín dụng #Chủ tịch #Ngân hàng chính sách xã hội #Hội nông dân tỉnh #kiểm tra giám sát #Giải quyết việc làm #Phát triển kinh tế

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án được điều chỉnh mục đích sử dụng đất sang đất ở

Hướng dẫn xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án được điều chỉnh mục đích sử dụng đất sang đất ở

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội. Nghị định quy định thời...
Điểm tựa để người dân phát triển kinh tế

Điểm tựa để người dân phát triển kinh tế

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với lợi thế gần dân, hoạt động vì mục tiêu tương trợ, giúp đỡ các thành viên phát triển kinh tế, thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng Nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vai trò thúc đẩy cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính, luôn đồng hành...
Phụ tải điện lập đỉnh, ngành điện kích hoạt các giải pháp ứng phó cao điểm nắng nóng

Phụ tải điện lập đỉnh, ngành điện kích hoạt các giải pháp ứng phó cao điểm nắng nóng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ cuối tháng 5 đang đẩy hệ thống điện vào trạng thái chịu áp lực lớn. Tại Thanh Hóa, phụ tải điện liên tục tăng mạnh, thiết lập mức đỉnh mới trong năm 2026. Trước nguy cơ quá tải cục bộ, ngành điện đang kích hoạt đồng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh