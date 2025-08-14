Hội nghị triển khai thực hiện mô hình 5S tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh

Chiều 14/8, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình 5S tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 26 điểm cầu của các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Y tế.

Mô hình 5S “Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng” xuất phát từ Nhật Bản, ban đầu được áp dụng trong ngành công nghiệp. 5S đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa môi trường làm việc, tạo ra một không gian làm việc gọn gàng, sạch sẽ, an toàn, giảm thiểu lãng phí, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng sự hài lòng của nhân viên và khách hàng.

Chính những ưu việt đó, 5S ngày càng được áp dụng rộng rãi trên các ngành, các lĩnh vực. Đối với lĩnh vực y tế, năm 2016, Bộ Y tế chính thức đưa nội dung liên quan đến 5S vào Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016.

Hình ảnh tại các điểm cầu.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Y tế Hạc Thành.

Tại Thanh Hóa, mô hình 5S được triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2017, cho đến nay vẫn đang được duy trì và đem lại hiệu quả thiết thực như mô hình 5S tại Bệnh viện Nhi, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hạc Thành, BVĐK Triệu Sơn, BVĐK Yên Định, BVĐK Thiệu Hóa.

Việc triển khai mô hình 5S giúp nhân viên y tế cải thiện quy trình và tăng hiệu quả công việc; dễ dàng xác định rõ vị trí hồ sơ và công cụ làm việc, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức, tăng năng suất làm việc. Đối với các đơn vị y tế, giúp tiết kiệm không gian để chứa đựng vật liệu không cần thiết; giảm các nguồn lãng phí như điện, nước, nhân công, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, tiện nghi.

Đối với bệnh nhân, được chăm sóc và điều trị trong môi trường an toàn và thoải mái, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và sai sót trong điều trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Báo cáo viên phổ biến kiến thức và áp dụng mô hình 5S trong cơ sở y tế.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến kiến thức về mô hình, áp dụng và phương thức kiểm tra, duy trì mô hình 5S trong cơ sở y tế; vai trò của cá nhân và tập thể trong sự thành công của việc triển khai mô hình 5S. Đồng thời thảo luận một số yếu tố làm ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai mô hình 5S; trao đổi, thảo luận, giải đáp các vướng mắc, khó khăn khi thực hiện mô hình 5S tại đơn vị.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường nhấn mạnh, triển khai thực hiện mô hình 5S tại các đơn vị y tế trên địa bàn giúp xây dựng ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác và văn hóa làm việc tập thể, tích cực góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng y tế. Đồng chí Giám đốc Sở Y tế đề nghị, ngay sau hội nghị này, trên cơ sở nội dung được trao đổi, phổ biến, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, triển khai, thực hiện mô hình 5S tại các Trung tâm, Chi cục trực thuộc Sở Y tế và 547 Trạm Y tế trên địa bàn, nhằm nhân rộng mô hình 5S, góp phần nâng cao chất lượng y tế của toàn ngành.

Tô Hà