Hội nghị Thượng đỉnh EU-AU nhấn mạnh cải cách tài chính toàn cầu và tăng cường hợp tác đa phương

Ngày 24/11, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 7 đã khai mạc tại thủ đô Luanda của Angola, quy tụ lãnh đạo cấp cao từ cả hai châu lục nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Hội nghị Thượng đỉnh EU – AU lần thứ 7 diễn ra tại thủ đô Luanda, Angola trong 2 ngày, 24-25/11/2025. Ảnh: APS.

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 25 năm quan hệ hợp tác chính thức EU–AU trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.

Tại phiên khai mạc, Chủ tịch luân phiên AU, João Lourenço, đã kêu gọi cải cách sâu rộng các cơ chế tài chính quốc tế và đề xuất các công cụ tái cấu trúc nợ công công bằng hơn cho châu Phi. Ông nhấn mạnh rằng những khung hỗ trợ hiện có, bao gồm Cơ chế Khung chung do G20 dẫn dắt, đang tỏ ra kém hiệu quả, dẫn tới việc xử lý nợ bị trì hoãn tại nhiều quốc gia châu Phi như Ghana và Zambia.

Lập trường này nhận được sự ủng hộ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, người cũng tham dự sự kiện và tái khẳng định sự cần thiết phải cải tổ cấu trúc tài chính toàn cầu, bảo đảm tiếng nói của các nước đang phát triển được coi trọng hơn trong các định chế chủ chốt.

Về phía EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dẫn đầu phái đoàn với thông điệp củng cố hợp tác kinh tế, chuyển đổi xanh, mở rộng kết nối cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh hỗ trợ an ninh cho châu Phi. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương hiệu quả trong giải quyết các thách thức xuyên lục địa, từ biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, xung đột khu vực đến di cư hợp pháp và phát triển con người.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh EU – AU lần thứ 7. Ảnh: Europa.

Theo giới quan sát, Hội nghị thượng đỉnh EU – AU lần thứ 7 tại Angola được nhìn nhận như bước tiếp nối quan trọng của tiến trình hợp tác giữa hai châu lục, trong bối cảnh cả hai khu vực đều tìm kiếm vai trò lớn hơn trong trật tự quốc tế đang định hình lại. Với trọng tâm là cải cách tài chính toàn cầu, củng cố an ninh, tăng cường khả năng tự cường và thúc đẩy phát triển bền vững, hội nghị được kỳ vọng tạo nền tảng cho một chương mới trong quan hệ đối tác giữa châu Âu và châu Phi trong thập kỷ tới.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/African Union.