Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Hội nghị Thượng đỉnh EU-AU nhấn mạnh cải cách tài chính toàn cầu và tăng cường hợp tác đa phương

Ngọc Liên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/11, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 7 đã khai mạc tại thủ đô Luanda của Angola, quy tụ lãnh đạo cấp cao từ cả hai châu lục nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Hội nghị Thượng đỉnh EU-AU nhấn mạnh cải cách tài chính toàn cầu và tăng cường hợp tác đa phương

Ngày 24/11, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 7 đã khai mạc tại thủ đô Luanda của Angola, quy tụ lãnh đạo cấp cao từ cả hai châu lục nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Hội nghị Thượng đỉnh EU-AU nhấn mạnh cải cách tài chính toàn cầu và tăng cường hợp tác đa phương

Hội nghị Thượng đỉnh EU – AU lần thứ 7 diễn ra tại thủ đô Luanda, Angola trong 2 ngày, 24-25/11/2025. Ảnh: APS.

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 25 năm quan hệ hợp tác chính thức EU–AU trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.

Tại phiên khai mạc, Chủ tịch luân phiên AU, João Lourenço, đã kêu gọi cải cách sâu rộng các cơ chế tài chính quốc tế và đề xuất các công cụ tái cấu trúc nợ công công bằng hơn cho châu Phi. Ông nhấn mạnh rằng những khung hỗ trợ hiện có, bao gồm Cơ chế Khung chung do G20 dẫn dắt, đang tỏ ra kém hiệu quả, dẫn tới việc xử lý nợ bị trì hoãn tại nhiều quốc gia châu Phi như Ghana và Zambia.

Lập trường này nhận được sự ủng hộ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, người cũng tham dự sự kiện và tái khẳng định sự cần thiết phải cải tổ cấu trúc tài chính toàn cầu, bảo đảm tiếng nói của các nước đang phát triển được coi trọng hơn trong các định chế chủ chốt.

Về phía EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dẫn đầu phái đoàn với thông điệp củng cố hợp tác kinh tế, chuyển đổi xanh, mở rộng kết nối cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh hỗ trợ an ninh cho châu Phi. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương hiệu quả trong giải quyết các thách thức xuyên lục địa, từ biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, xung đột khu vực đến di cư hợp pháp và phát triển con người.

Hội nghị Thượng đỉnh EU-AU nhấn mạnh cải cách tài chính toàn cầu và tăng cường hợp tác đa phương

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh EU – AU lần thứ 7. Ảnh: Europa.

Theo giới quan sát, Hội nghị thượng đỉnh EU – AU lần thứ 7 tại Angola được nhìn nhận như bước tiếp nối quan trọng của tiến trình hợp tác giữa hai châu lục, trong bối cảnh cả hai khu vực đều tìm kiếm vai trò lớn hơn trong trật tự quốc tế đang định hình lại. Với trọng tâm là cải cách tài chính toàn cầu, củng cố an ninh, tăng cường khả năng tự cường và thúc đẩy phát triển bền vững, hội nghị được kỳ vọng tạo nền tảng cho một chương mới trong quan hệ đối tác giữa châu Âu và châu Phi trong thập kỷ tới.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/African Union.

Từ khóa:

#Hội nghị thượng đỉnh #Châu phi #Liên minh châu âu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh