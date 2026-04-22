Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh: Đồng hành bằng nội lực và tình yêu văn chương

Sáng 22/4, Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tổ chức Hội nghị gặp mặt Cộng tác viên năm 2026. Với thông điệp xuyên suốt về “nội lực” và “sự đồng hành”, hội nghị không chỉ là dịp tri ân mà còn là diễn đàn để các văn nghệ sĩ hiến kế, nhằm giữ vững mạch sống văn hóa cho một trong những tờ tạp chí văn nghệ địa phương giàu truyền thống.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Thy Lan, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh nhấn mạnh, mạch sống của ấn phẩm được hình thành từ “vòng tròn nội lực” không thể tách rời giữa tòa soạn, cộng tác viên và bạn đọc. Để tồn tại bền vững, Tạp chí xác định phải chuyển hóa hiệu quả tinh thần các nghị quyết về văn hóa thành hơi thở đương đại trong từng tác phẩm, tránh sự khô cứng hay dễ dãi trong sáng tạo.

Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các văn nghệ sĩ đã khẳng định vai trò của Tạp chí như một “mái nhà chung” gắn kết đa dạng loại hình nghệ thuật. Với những cây bút trẻ như nhà thơ Trần Hồ Điệp hay nhà lý luận phê bình Mai Thị Hạnh Lê, đây là điểm tựa chuyên môn quan trọng giúp họ định hình trách nhiệm cầm bút. Trong khi đó, các nghệ sĩ ở lĩnh vực nhiếp ảnh và âm nhạc như NSNA Nguyễn Hồng Thủy, nhạc sĩ Việt Hoàng cho rằng việc xuất hiện trang trọng trên mặt báo truyền thống vẫn giữ nguyên giá trị tôn vinh, giúp nghệ sĩ khẳng định phong cách riêng trước công chúng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trước sự chuyển dịch của thị hiếu độc giả, hội nghị cũng tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng ấn phẩm. Nhiều đại biểu đề xuất Tạp chí cần chủ động chuyển đổi số, đơn cử như việc tích hợp mã QR để độc giả tiếp cận trực tiếp các MV âm nhạc hoặc phim ngắn. Đồng thời, việc mở rộng đội ngũ viết, tổ chức trại sáng tác thực tế và đưa văn học vào trường học được xem là giải pháp then chốt để Tạp chí bắt nhịp với dòng chảy văn hóa đương đại.

Hội nghị khép lại với cam kết "Đi bằng nội lực. Đi bằng sự gắn bó. Và đi bằng tình yêu văn chương", Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh khẳng định sẽ tiếp tục là “bà đỡ” cho những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đồng thời lan tỏa giá trị tinh thần bền bỉ của đất và người Xứ Thanh.

Lãnh đạo Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh trao thưởng cho các CTV xuất sắc năm 2026.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh đã trao thưởng cho các CTV có nhiều đóng góp xây dựng Tạp chí trong năm qua.

Minh Quyên