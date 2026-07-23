Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), trong 2 ngày 22 và 23/7, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và thương binh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Toàn.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà các Mẹ VNAH: Trịnh Thị Vụ ở xã Ba Đình; Trương Thị Bưởi ở xã Nga An; Mai Thị Tháp ở xã Tân Tiến; Nguyễn Thị Chắn ở xã Nga An; Nguyễn Thị Toàn ở xã Đông Thành; Hoàng Thị Việt ở xã Hoằng Hóa; Nguyễn Thị Ngọt và Lê Thị Cầu ở xã Quảng Bình; các thương binh Bùi Hưng Liên ở xã Đông Thành; Trịnh Ngọc Giáp ở xã Hậu Lộc và Hoàng Ngọc Trung ở xã Hoằng Hóa.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo xã Ba Đình thăm hỏi Mẹ VNAH Trịnh Thị Vụ.

Tại các gia đình, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, tinh thần và bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn, sự hi sinh thầm lặng của các Mẹ VNAH hùng và thương binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan thăm hỏi Mẹ VNAH Hoàng Thị Việt.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh mong muốn các Mẹ VNAH và thương binh sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê Hà