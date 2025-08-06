Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp về xung đột Israel-Palestine

Ngày 5/8 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để nghe báo cáo về tình hình xung đột giữa Israel và Palestine, cũng như về điều kiện an ninh-nhân đạo tại Vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Người dân Palestine nhận hàng viện trợ nhân đạo tại Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza, ngày 1/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Israel đề xuất, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách châu Âu, Trung Á và Mỹ Miroslav Jenca cho biết tình hình tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đang tiếp tục xấu đi, làm nổi bật sự cấp thiết phải tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Gaza để có thể mang lại hòa bình, ổn định lâu dài cho người dân hai bên.

Quan chức này lên tiếng cảnh báo việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Gaza có nguy cơ gây ra những “hậu quả thảm khốc” cho hàng triệu người dân Palestine và có thể gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng của các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

Theo ông Miroslav Jenca, “tình hình hiện nay ở Gaza thật không thể tưởng tượng nổi, khi người Palestine hàng ngày phải chịu đựng những điều kiện tồi tệ, vô nhân đạo.”

Kể từ khi xung đột tái bùng phát, hơn 60.000 người Palestine đã thiệt mạng và số người thương vong vẫn tiếp tục diễn ra mỗi ngày. Viện dẫn ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tháng 7/2024, quan chức Liên hợp quốc tuyên bố Israel có nghĩa vụ phải ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động định cư mới, sơ tán toàn bộ người định cư khỏi vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp của mình tại đây càng sớm càng tốt; đồng thời tái khẳng định việc luật pháp quốc tế nêu rõ rằng Gaza phải là một phần không thể tách rời của một Nhà nước Palestine trong tương lai.

Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Miroslav Jenca đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh có thông tin cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cân nhắc việc chiếm đóng hoàn toàn vùng lãnh thổ Palestine.

Ông Miroslav Jenca nhấn mạnh “không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột ở Gaza hay mở rộng ra là cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine.”

Quan chức này cho biết thêm Israel đang tiếp tục hạn chế nghiêm ngặt các hoạt động viện trợ nhân đạo vào Gaza, nhắc lại lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho mọi con tin, đồng thời khẳng định hành động bắt giữ con tin là vi phạm luật pháp quốc tế và là tội ác chiến tranh./.

Theo TTXVN