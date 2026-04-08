Hội Cựu TNXP phường Hạc Thành phát huy truyền thống, nêu gương sáng vì đồng đội

Sáng 8/4, Hội Cựu TNXP phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại diện lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo phường Hạc Thành và 85 đại biểu cựu TNXP tiêu biểu dự Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo phường Hạc Thành, các tổ chức đoàn thể dự Đại hội.

Hiện nay, Hội Cựu TNXP phường Hạc Thành có 76 chi hội với hơn 1.000 hội viên, trong đó có 25 hội viên thời kỳ chống Pháp, còn lại là TNXP thời kỳ chống Mỹ.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP phường đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội Cựu TNXP tỉnh đã đề ra.

Tổ chức hội và hội viên nêu gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” được Hội triển khai với nhiều hình thức phong phú, xây dựng được Quỹ nghĩa tình TNXP đạt hơn 2 tỷ 250 triệu đồng; vận động xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 3 hội viên.

Các cấp Hội đã nhận thức đúng đắn về trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Đến nay, số lượng cán bộ Hội tham gia công tác tại địa phương là 55 người, trong đó có 21 người tham gia cấp ủy Đảng, 34 người tham gia MTTQ và các đoàn thể.

Với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới”, Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP phường Hạc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chỉ ra những hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử. Phấn đấu thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội đạt 90%; 95% cán bộ, hội viên tham gia phong trào “5 không” trong hệ thống Hội; 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; phối hợp giải quyết chế độ, chính sách cho cựu TNXP tham gia sau 30/4/1975 và cựu TNXP tham gia kháng chiến còn tồn đọng.

Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP phường Hạc Thành khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP phường Hạc Thành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Lê Trọng Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội.

Lê Hà